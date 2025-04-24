"Відчуваю себе тигрицею в зграї": Кравець показала дітей в укритті та розповіла про переживання під час обстрілів

Олена Кравець розповіла про свої дії під час обстрілів

Телеведуча та акторка Олена Кравець показала, як з дітьми ховалася в укритті під час масованої комбінованої атаки РФ.

У своїх Insta-сторіс знаменитість опублікувала знімок, на якому 8-річні двійнята Іван і Катерина сидять у куртках та з гаджетами в безпечному місці під час повітряної тривоги.

Також 48-річна Олена розповіла про свої дії, коли починаються обстріли й емоції, які відчуває в цей момент.

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"В такі ночі, як сьогодні, я відчуваю себе дуже дорослою. Головною тигрицею в зграї. Чи страшно мені? Дуже! Малі хочуть спати, капризують і відмовляються спускатися в укриття. І от я зовсім не лагідна з ними в такі хвилини. В мить стаю якась тверда і сувора, натягую на них все, що бачу в коридорі, згадую всі молитви і просто виношу їх, як тигренят, за шкірку. А потім бачу цього пінгвіна поруч з Катею і собаку сусідки в брендовій курточці й повертаюсь у свідомість. Співчуття всім постраждалим від всіх нас", — написала ведуча.

8-річні діти Кравець ходять з мамою в укриття під час повітряної тривоги

Цієї ночі від російської атаки також ховалася телеведуча Маша Єфросиніна з сином. Пізніше вона вийшла на зв'язок з важливим зверненням до іноземців.

Нагадаємо, у Кравець також є 22-річна дочка Маша, яку акторка любить інколи показувати у блозі.

Також Олена розповідала, як змінилася після появи Івана і Катерини, яких народила у 39 років. Зі своїми молодшими дітьми ведуча часто проводить час разом, а якось вона ділилася мрією свого сина. До речі, батьком усіх нащадків є її чоловік Сергій Кравець. Вони побрались у 2002-му.