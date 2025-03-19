"Аби за щось жити": 22-річна дочка Кравець розказала, де працює і в якому напрямку хоче розвиватися
Старша дочка телеведучої та акторки Олени Кравець, 22-річна Марія розказала, чим зараз заробляє на життя, до чого прагне і чи планує весілля зі своїм хлопцем Ростиславом, із яким вони разом уже кілька років.
На запитання про особисте дівчина відповіла "ТСН".
"Я працюю стилістом, продаю речі українського бренду і консультую людей з приводу стилю", - поділилася Маша.
"Мені в цілому це подобається, але я розумію, що це не назавжди, тому продовжую шукати себе. В ідеалі мені хочеться монетизувати свою творчість, яка би була пов'язана з танцями, які я обожнюю. Але поки що для того, аби за щось жити, я працюю в продажах", - додала вона.
Із Ростиславом Марія разом уже понад два роки. Пара мешкає разом, але робити подальші кроки найближчим часом не збирається.
"Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне – у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це", - запевнила Кравець.
Нагадаємо, нещодавно Маша з її хлопцем попозували для затишного постільного фотосету.
Як відомо, в Олени та її чоловіка Сергія також є спільні 8-річні двійнята: Катерина та Іван. Подружжя вже давно не показувалося разом, що не могло не спровокувати чутки про негаразди в багаторічному шлюбі.
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