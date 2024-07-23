Єфросиніна у леопарді подуркувала з сином, помахала селерою та влаштувала парад елегантних луків

Телеведуча Маша Єфросиніна, завершуючи свій відпочинок в Іспанії, зняла відеоролик, до якого увійшло трохи її б'юті-рутини, життя мами 9-річки-непосидюха та відпусткових луків зірки-модниця.

Як підкреслила 45-річна Маша, всі її вбрання в цій поїздці - від українських брендів.

Справжньою зіркою маминого ролика, звісно ж, став Олександр, син Єфросиніної від Тимура Хромаєва, який під час зйомки дуже хотів дуркувати з нею. А вона була й не проти.

Маша та Олександр подуркували на камеру

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Як відомо, в подружжя також є спальна донька Нана, але 20-річна дівчина уникає публічності після одного прикрого випадку з підписницею Маші.

Нагадаємо, в червні Єфросиніна і Хромаєв, які одружені вже 20 років, вперше прокоментували чутки про своє розлучення.







