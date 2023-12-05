Усміхнену Меган Маркл у лосинах та кросівках за $100 помітили на вулиці Санта-Барбари. ФОТО

Дружину британського принца Гаррі, Меган Маркл 4-го грудня бачили на вулиці у Санта-Барбарі, за кілька кілометрів від їхнього маєтку у Монтесіто.

Судячи з фото папараці, герцогиня була в доброму гуморі і посміхалася, незважаючи на те, що у Великій Британії розгорівся черговий скандал через нові деталі з книжки Оміда Скобі.

Для прогулянки 42-річна Меган обрала чорний спортивний лук. Вона була у лосинах, лонгсліві, зеленій кепці, кросівках New Balance 327 за 100 доларів і її улюблених сонцезахисних окулярах Krewe, які коштують приблизно 400 доларів.

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Тим часом неофіційний біограф Гаррі з Меган, Омід Скобі розгрібає наслідки своєї книги про королівську сім'ю під назвою "Фінал гри", пише Daily Mail.

Як стало відомо, у початковому варіанті книги були названі імен членів королівської родини - короля Чарльза і принцеси Кетрін Міддлтон - які, за словами Маркл, висловлювали "занепокоєння" щодо кольору шкіри її сина Арчі, коли вона була вагітна.

Вперше про це Меган казала ще у своєму інтерв’ю з Опрою Вінфрі в березні 2021 року.

Тоді Маркл із чоловіком уточнили, що слова про колір шкіри майбутнього первістка не належали королеві Єлизаветі та принцу Філіпу, але відмовилися назвати імена авторів расистських коментарів.

Тож у книзі Скобі імена Чарльза і Кейт були названі вперше.

Чи справді Меган і Гаррі говорили про те, що король Чарльз і принцеса Вельська хвилювалися щодо кольору шкіри Арчі - поки що загадка Фото Getty Images

Сассекські відмовилися публічно захищати своїх родичів, а видавець книги Скобі не надав жодних пояснень, як ці імена потрапили до друку.

Згідно з повідомленнями, Букінгемський і Кенсінгтонський палаци розмірковують про судовий позов. Очікується, що ані король, ані принцеса Вельська не братимуть участі в переговорах.

Нагадаємо, у своїй книзі Скобі зробив чимало гучних заяв про стосунки Гаррі та Меган із королівською родиною. Зокрема, він пише про шантаж Чарльза онуками та складні взаємини Кейт і Меган.