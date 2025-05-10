Принц Гаррі у капелюсі пригорнув до себе Меган Маркл в обтислому денімі на концерті Бейонсе

Юлія Леськова - 10 травня, 14:47

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл днями відвідали концерт американської співачки Бейонсе у Каліфорнії та ніжно пообіймалися на трибунах. 

Фото опублікували на офіційній сторінці туру Бейонсе Cowboy Carter в Х.

Меган прийшла на концерт у сукні з деніму з оголеними плечима, декольте й розрізом на нозі від бренду Carolina Herrera. 

Гаррі був одягнутий у чорні джинси, чорну футболку, сіру сорочку, а свій образ він доповнив капелюхом. 


Меган Маркл обіймає чоловіка на концерті

Принц Гаррі ніжно пригорнув до себе кохану

Фото COWBOY CARTER Tour

До речі, здається Гаррі та Меган щирі фанати Бейонсе. У 2023-му році подружжя відривалося на концерті співачки разом з мамою Меган. 

А пізніше Маркл іще раз сходила на шоу співачки, але вже без чоловіка.

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