Принц Гаррі у капелюсі пригорнув до себе Меган Маркл в обтислому денімі на концерті Бейонсе

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл днями відвідали концерт американської співачки Бейонсе у Каліфорнії та ніжно пообіймалися на трибунах.

Фото опублікували на офіційній сторінці туру Бейонсе Cowboy Carter в Х.

Меган прийшла на концерт у сукні з деніму з оголеними плечима, декольте й розрізом на нозі від бренду Carolina Herrera.

Гаррі був одягнутий у чорні джинси, чорну футболку, сіру сорочку, а свій образ він доповнив капелюхом.

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Принц Гаррі ніжно пригорнув до себе кохану Фото COWBOY CARTER Tour

До речі, здається Гаррі та Меган щирі фанати Бейонсе. У 2023-му році подружжя відривалося на концерті співачки разом з мамою Меган.

А пізніше Маркл іще раз сходила на шоу співачки, але вже без чоловіка.