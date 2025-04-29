"Багато часу витрачаємо на те, щоби щось доводити": Меган Маркл прийшла на подкаст без мейкапу та в спортивках

Колишня американська акторка, герцогиня Сассекська Меган Маркл дала своє перше подкаст-інтерв'ю, ставши гостею підприємиці та медійної особи Джеймі Керн Ліми.

Щиру розмову приятельки вели вдома у Джеймі: затишно вмостившись у кріслах, вбрані в спортивні костюми та без мейкапу.

"Ми так багато часу в своєму житті витрачаємо на те, щоби щось доводити", - зізналася Меган.

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Меган і Джеймі зустрілися для подкасту ненафарбовані та не при параді

"Ти мусиш доводити, що ти достатньо красива. Мучиш доводити, що ти достатньо розумна. Мусиш доводити, що ти - хороша дружина або хороший друг, і я собі подумала: "Я так втомилася грати у гру "доведи". Якщо хтось цього не бачить, я не можу, мені не треба йому доводити, чому. Це його втрата", - зазначила дружина принца Гаррі.

"Бо я знаю, що я - прекрасний друг, і я знаю, яка я мама, і знаю, яка я людина, і знаю, як я проявляю себе. І мені подобається те, що я можу бути цією людиною з тими, кого я люблю. Тож, знаєш, значущість, можливо, частково значущість приходить, коли ти припиняєш почуватися так, ніби граєш у гру "доведи"", - додала Меган.

Дружина принца Гаррі більше не має наміру комусь щось доводити

Нагадаємо, в 2025-му році Маркл після тривалої перерви знову почала вести Instagram. Інколи в ньому показуються й їхні з Гаррі діти - принц Арчі та принцеса Лілібет. Так, наприклад, Меган показувала, як малеча ласує паскою, яку татусь привіз із України.



