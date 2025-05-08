"Королю не потрібен син-скиглій": інсайдери вважають, що стосунки принца Гаррі з королівською ріднею вже не відновити

40-річний принц Гаррі, молодший син Чарльза ІІІ, стоїть п'ятим у черзі до трону Фото Getty Images

Британський принц Гаррі, давши днями інтерв'ю, зізнався, що хотів би помиритися з королівською родиною, тим більше що ніхто не знає, скільки часу лишилося хворому на рак Чарльзу ІІІ. Утім, на думку інсайдерів, таке вже малоймовірно.

"Скиглія" Гаррі тепер занесено в чорний список, бо ніхто з родичів більше не зможе довіряти ні йому, ні Меган Маркл, пише Page Six.

"Я щиро вважаю, що йому ніхто не вірить і це остаточно. В королівської родини є велика проблема з довірою до нього, і це - головна суть", - поділився співрозмовник видання.

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"Вони не вірять йому та Меган, і ось чому в них не може бути стосунків... імовірно, є можливість пробачити, але вони не забудуть", - запевнив він.

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"Прощення та довіра - це дві різні речі", - додав інсайдер.

На думку письменника, приятеля королівської родини Х'юго Вікерса, принцу Гаррі не варто було давати інтерв'ю - не лише це останнє, а і взагалі.

"Я повністю розумію королівську родину. Гаррі точно такий, як його мати. Якось, коли я був у Букінгемському палаці, мені показали листа, якого принц Філіп написав Діані, в якому він сказав: "Щоразу як Чарльз із тобою поговорить, наступного дня це в Daily Mail". Те саме відбувається й зараз", - сказав Вікерс.

"Чальз, звісно, в праві не вірити йому. В цьому сенсі в Гаррі нема шансів. Йому не треба було давати те інтерв'ю - нікому з королівської родини ніколи не треба давати інтерв'ю, це щоразу катастрофа", - запевнив він.

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Письменник переконаний, що Гаррі час змиритися зі своїм програшем британському уряду в суді.

"Гаррі має прийняти це і припинити ремствувати та скиглити", - зазначив він.

"У книзі "Запасний" Гаррі написав, як король сказав йому: "Не зроби мої останні роки нещасними" - і саме це він і зробив... Досить скарг "я, я, я". В короля і так багато клопоту. На його плечах проблеми світу, йому не потрібен син-скиглій", - поділився Вікерс.

Письменник вважає, що Гаррі слід було попросити вибачення в Чарльза, але робити це приватно, а не через ТБ.

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"Але він так не зробить. Бо він такий дурний, він фактично все занапастив", - резюмував він.

Нагадаємо, під час кількох останніх візитів принца Гаррі до Британії він не бачився з батьком. Подейкували, що королева Камілла переконала чоловіка, що такі стреси йому зараз ні до чого.

Як відомо, герцог Сассекський називав основну, на його думку, причину розколу між ним і родичами.