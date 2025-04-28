Маркл показала, як дочка і син милувалися трояндами у саду. Фото
Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл продовжує вести свій Instagram у затишному домашньому вайбі.
Окрім рецептів та відео зі свого шоу на Netflix, Меган іноді ділиться фотографіями сина і дочки, щоправда приховуючи їхні обличчя. От і знову вона показала Лілібет і Арчі у саду коло троянд, але зі спини.
"Недільна любов... з моїми маленькими коханими", - підписала фото Маркл.
До речі, у березні цього року Маркл уже викладала фото з дітьми, зроблене у саду. Тоді вона теж показала сина і дочку лише зі спини.
Нагадаємо, два тижні тому Меган у своєму Instagram виклала сторіс, де діти ласують паскою, яку Гаррі привіз з України.
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