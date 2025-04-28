Маркл показала, як дочка і син милувалися трояндами у саду. Фото

Тамара Кудрявченко - 28 квітня, 10:15

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл продовжує вести свій Instagram у затишному домашньому вайбі. 

Окрім рецептів та відео зі свого шоу на Netflix, Меган іноді ділиться фотографіями сина і дочки, щоправда приховуючи їхні обличчя. От і знову вона показала Лілібет і Арчі у саду коло троянд, але зі спини. 

Меган Маркл із дочкою в саду

Судячи з волосся 3-річної Лілібет, дівчинка успадкувала королівську зовнішність свого татка

"Недільна любов... з моїми маленькими коханими", - підписала фото Маркл. 


Син принца Гаррі Арчі

Майже 6-річний Арчі теж руденький як тато

Син Меган Маркл і принца Гаррі

Мабуть, за цією трояндою ховається маленька копія Гаррі

До речі, у березні цього року Маркл уже викладала фото з дітьми, зроблене у саду. Тоді вона теж показала сина і дочку лише зі спини. 

Нагадаємо, два тижні тому Меган у своєму Instagram виклала сторіс, де діти ласують паскою, яку Гаррі привіз з України. 

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Меган Маркл
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