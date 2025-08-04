50-річна Мел Бі зі Spice Girls у декольтованій сукні влаштувала друге весілля з коханим у Марракеші. Фото

Мел Бі зі Spice Girls у блискучій корсетній сукні повторила святкову церемонію в Марокко Фото joshualawrencediary

Британська співачка і ексучасниця гурту Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі), яка на початку липня вийшла заміж за 37-річного стиліста по волоссю Рорі МакФі, продовжує влаштовувати весільні вечірки.

Подружжю так сподобалося святкувати день свого кохання, що вони захотіли повторити церемонію, але цього разу у Марокко. На фото з події артистка показалася в обтислій корсетній сукні червоного кольору з паєтками та розрізом до стегна від Justin Alexander Signature, а її коханий — в чорно-білому костюмі.

"Ми знову одружилися! Весілля було настільки чудовим, що ми продовжуємо святкувати з нашими найближчими і найдорожчими людьми в нашому улюбленому Марракеші. Ми чудово провели час", — написала вона.

Закохані виглядали дуже щасливими на своєму другому весіллі Фото joshualawrencediary

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Нагадаємо, для Браун це третій шлюб. Вона вже була одружена з танцівником Джиммі Гульзаром, від якого народила 26-річну Фенікс, а ще зі Стівеном Белафонте, у стосунках з яким з'явилася 13-річна Медісон.

Окрім того, співачка має 18-річну дочку Енджел Айріс від роману з Едді Мерфі. А з попереднім чоловіком у зірки навіть були судові баталії через опікунство над молодшою спадкоємицею.