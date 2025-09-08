56-річна Мерая Кері в декольтованому боді та діамантах за $10 мільйонів запалила на сцені MTV VMA. Фото

56-річна американська співачка Мерая Кері стала справжньою зіркою цьогорічної музичної премії MTV Video Music Awards.

На сцені знаменитість виступила зі своїми відомими піснями, серед яких "Fantasy" і "Obsessed", в ефектному декольтованому боді з інкрустованими золотими кристаликами та відповідними блискучими ботфортами.

А особливо шанувальників здивував вибір аксесуарів артистки. Її шию прикрашало діамантове кольє вагою 204,38 карати та дорогоцінні сережки від бренду Levuma. Ціна такого комплекту сягає 10 мільйонів доларів, пише Page Six.

Мерая похвалилася спокусливими формами на музичній сцені Фото Getty Images for MTV

Цього вечора Кері отримала нагороду імені Майкла Джексона Video Vanguard за свій вплив на попкультуру Скрін vmas

Знаменитість блиснула сідницями у сяючому луці Скрін youtube/MTV

Не секрет, що селебріті обожнює дорогоцінні аксесуари. Нещодавно ТаблоID розповів про обручку зірки за 2,5 мільйона доларів. Також Мерая не перестає обирати сексі вбрання та позувати для фанів у грайливих мінісукнях. А ще вона хвалилася апетитними принадами у шкіряному аутфіті.

Нагадаємо, від свого ексчоловіка, актора і репера Ніка Кеннона Кері виховує двійнят, 14-річних Монро та Мороккану. Як відомо, подружжя розлучилося в 2016-му після близько 8 років шлюбу. Після цього співачка 7 років зустрілася танцівником Браяном Танакою, але наприкінці 2023-го вони розійшлися.