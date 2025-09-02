У Кардашян за 8 мільйонів, а у нареченої Роналду за 5: топ найдорожчих зіркових обручок. Фото

Деякі обручки стають справжніми символами любові або ж її гучного фіналу, інші - колекційними коштовностями, які деякі зіркові дружини змінюють частіше, ніж будь-що (як от Вікторія Бекхем).

Нещодавно заручилася співачка Тейлор Свіфт і продемонструвала чималий діамант на підмізинному пальці.

ТаблоID вирішив зібрати й інші розкішніші обручки знаменитостей - від легендарної каблучки Кім Кардашян до "тихої розкоші" Джорджини Родрігес, яка приголомшила навіть фанів Кріштіану Роналду.

Кім Кардашян

Скандальний репер Каньє Вест зробив пропозицію Кім Кардашян з 15-каратним діамантом-солітером за 1.5 мільйона доларів. Втім, її було викрадено під час пограбування в Парижі в 2016 році.

Незабаром після цього колишній чоловік Кім купив їй іншу. Цього разу - 20-каратну від Lorraine Schwartz, вартістю близько 8 мільйонів доларів.

Друга обручка Кім Фото Instagram Кім Кардашян

Вікторія Бекхем

Відомо, що Вікторія Бекхем має більше ніж одну обручку, а саме - 15. За 25 років шлюбу Девід Бекхем замінив оригінальну золоту обручку Вікторії з діамантом огранки "маркіза" на кілька інших зі смарагдами, рубінами та сапфірами.

Хейлі Бібер

Коли співак Джастін Бібер зробив пропозицію інфлюенсерці Хейлі, то подарував їй 18-каратне діамантове кільце Solow & Co за 600 тисяч доларів.

Через шість років, коли подружжя чекала на дитину, вони відзначили цю подію поновивши свої обітниці.

Бібер подарував коханій чотиризубцеву каблучку з овальним діамантом від Lorraine Schwartz, ще більшим і розкішнішим за першу. Тепер бізнесвумен носить нову обручку, за приблизно мільйон доларів, на почесному місці, а от перший подарунок перенесла на мізинець.

Тепер у Хейлі не одна обручка Фото Instagram

Нікола Пельтц

Дружина сина Девіда і Вікторії Бекхем, Нікола Пельтц, також має не одну розкішну обручку. Коли Бруклін зробив пропозицію моделі у липні 2020 року, то подарував коханій блискучу солітерну каблучку зі смарагдовим огранюванням, оправленим у платину.

Однак після розкішного весілля пари у квітні 2022 року Пельтц носить нову каблучку. Цього разу це неймовірний діамант овальної форми, який, здається, оточений діамантами трильйонного огранювання. Ціна такого подарунка приблизно 800 тисяч доларів.

До речі, недавно пара повторила весільну церемонію.

Обручок багато не буває Фото Instagram

Періс Хілтон

Зірка нульових і спадкоємиця імперії Хілтон, Періс, і її чоловік Картер Реум заручилися в лютому 2021 року.

Наступного місяця Хілтон розповіла в програмі "On Air with Ryan Seacrest", що Реум спроєктував її обручку разом із Жаном Дуссе, правнуком Луї Картьє. Ця каблучка з трьома каменями різної огранки, за оцінками, коштувала 2 мільйони доларів.

Дійсно розкіш Фото Instagram

Але це не перший раз, коли Хілтон носить обручку на пальці. У 2018 році зірка шоу "Просте життя" сказала "так" акторові Крісу Зілці після того, як він зробив їй пропозицію з 20-каратним перлинним перснем вартістю 2 мільйони доларів.

Заручини через кілька місяців розірвали.

Періс вже дарували розкішку обручку Фото Instagram Періс Хілтон

Джорджина Родрігес

Заручини футболіста Кріштіану Роналду з його давньою партнеркою Джорджиною Родрігес не стали несподіванкою, а от дивовижна обручка - так. Розмір каблучки був настільки великим, що миттєво став сенсаційною новиною.

За попередніми оцінками, сліпучий аксесуар Родрігес коштує близько 5 мільйонів доларів і має приблизно 35 каратів - і це тільки овальний центральний камінь.

Мабуть, ця обручка - топ добірки Фото Instagram

Мерая Кері

У 2008 році співачка Мерая Кері заручилася з Ніком Кенноном, який зробив їй пропозицію з 17-каратним рожевим діамантом огранки "смарагд" від Jacob & Co. Центральний діамант був оточений 58 меншими рожевими діамантами і двома діамантами у формі півмісяця. Коштує таке задоволення приблизно 2,5 мільйона доларів.

Колишній Кері не поскупився Фото Instagram Мараї Кері

Блейк Лайвлі

Модний 12-каратний діамант овальної форми в оправі з 18-каратного рожевого золота, який носить скандалістка Блейк Лайвлі, був виготовлений улюбленою дизайнеркою знаменитостей Лорейн Шварц. За повідомленнями, ця розкіш обійшлася її чоловікові Раяну Рейнольдсу в 2,5 мільйона доларів.

До речі, подейкують, що у пари зараз не все добре у стосунках.

Меланія Трамп

Нинішній президент США Дональд Трамп зробив пропозицію своїй дружині Меланії в 2005 році, подарувавши їй діамант огранки "смарагд" від Graff Diamonds вагою понад 10 каратів за 1,5 мільйона доларів.

А у 2015 році, до 10-ї річниці весілля, Трамп оновив каблучку коханій, вибравши інший виріб від Graff Diamonds вагою 25 каратів і вартістю 4 мільйони доларів.

Меланія і її перша обручка Фото Getty Images

Леді Гага

Співачка Леді Гага і бізнесмена Майкл Поланскі заручилися у 2024 році і активно готуються до весілля. Чоловік освідчився коханій з обручкою із великим діамантом овального огранювання. Подарунок, імовірно, важить 18 каратів і коштує близько мільйона доларів.

Лорен Санчес

Про гучне і одіозне весілля бізнесмена Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес говорили довго. Розкіш і багатство демонструвалося на кожному кроці. Тож очевидно, що і обручка, з якою Безос освідчився коханій, непроста.

Каблучка з овальним діамантом і блискучим огранюванням, який є рідкісним витвором природи завдяки своїм розмірам, важить приблизно 30-40 каратів. Оцінюється такий перстень в близько 4 мільйони доларів, що робить його одним з найбільш коштовних подарунків для заручин серед знаменитостей.

А як інакше Фото Getty Images

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про весільні сукні голлівудських зірок.