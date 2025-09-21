Розмір має значення: МакКонахі поділився секретом міцного шлюбу

Фото Getty Images

55-річний американський актор Меттью МакКонахі, який у шлюбі зі своєю дружиною, моделлю Камілою Алвес вже 13 років, поділився незвичним секретом, який допоміг зберегти їхні стосунки.

Про це пише видання New York Post.

За словами Меттью, найкраще, що можна зробити - зменшити розмір матрацу на ліжку.

"Один із способів, який точно допоможе просунутися вперед, — це позбутися матраца розміру "king size" і спати на ліжку розміру "queen size", - наголосив актор.

МакКонахі впевнений, що менше ліжко може забезпечити більш плідні стосунки, особливо тоді, коли діти вже виросли й не приходять спати вночі до батьків у кімнату.

"У нас є діти, і ми їдемо до нашого друга, у якого є одне з таких двоспальних ліжок розміру "king size", і всі діти сплять у цьому ліжку. Дружина лежить з одного боку коло тумбочки, а чоловік — з іншого, і це чудово, коли у вас троє дітей, але раптом діти виростають і не сплять з вами у ліжку", - пояснив він.

Дружина МакКонахі з їхньою донькою Відою Фото Getty Images

Актор додав, що одного разу прокинувся і побачив дружину на "відстані футбольного поля" від себе.

"А потім ти лягаєш спати ввечері, хочеш притиснутися до неї і… "Ну, ми маємо тебе вкрити. Підійди на 3,5 метри, і я підійду на 3,5 метри", - пожартував Меттью.

Тож МакКонахі зробив висновок, що величезне ліжко не сприяє гарному шлюбу.

"Тож ми купили ліжко розміру "queen size", де ми лежимо пліч-о-пліч. Кажу тобі, це добре для шлюбу", - підсумував він.

Нагадаємо, у Меттью МакКонахі та Каміли Алвес троє спільних дітей: 17-річний Леві, 15-річна Віда та 12-річний Лівінгстон.

Нещодавно Меттью зі своїм старшим сином попозували на прем'єрі фільму, у якому зіграли разом.