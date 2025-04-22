Голі танці МакКонахі і розпуста Гранта: топ-10 зірок, які були заарештовані. Фото

Здається, у Голлівуді усе дозволено – вечірки з алкоголем і наркотиками до ранку, а також шалені витівки, які залишаються без покарання. Утім, навіть найтоповіші зірки з мільйонами не застраховані від судових повісток та арештів.

Від дрібного хуліганства і розпусти в авто до торгівлі наркотиками і крадіжок на тисячі доларів – ТаблоID зібрав добірку зірок, котрі були звинувачені у правопорушеннях.

Х'ю Грант

У 1995 році британський актор і зірка фільмів про Бріджит Джонс Х'ю Грант був заарештований за розпусну поведінку. Поліція застала його в машині, де він мав інтим із секс-працівницею.

І актор, і та жінка не визнали себе винними. Їх обох було засуджено до умовного терміну і штрафу, а також вони були зобов'язані пройти освітню програму зі СНІДу.

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Грант поплатився за розпусту Фото Getty Images

Джастін Тімберлейк

Минулоріч співака і колишнього Брітні Спірс Джастіна Тімберлейка заарештували за керування авто у нетверезому стані.

Поліція зупинила Тімберлейка, коли той проїхав знак "Стоп".

Співак відмовився проходити перевірку на алкотестер і сказав поліції, що "випив один келих мартіні і їхав додому".

"Його очі були налиті кров'ю та скляні, від його дихання йшов сильний запах алкоголю, він не міг сфокусувати увагу, у нього була сповільнена мова, він був невпевненим і погано виконував усі стандартні польові тести на тверезість", - писали в судових документах.

Фото Getty Images

Цікаво, що офіцер поліції не впізнав зірку. Тімберлейк пробурмотів: "Це зруйнує тур". Поліцейський не зрозумів, про що йдеться, і перепитав. Співак зазначив, що говорить про свій світовий тур, але офіцер так і не впізнав Джастіна.

Білл Гейтс

У 1977 році майбутнього мільярдера Білла Гейтса, якому на той момент було близько 20 років, заарештували за ігнорування знаку "Стоп" та керування без прав.

У 2007 році в інтерв'ю журналу Time Гейтс пригадав про цей інцидент.

"Вони (поліцейські - ред.) зупинили мене, а у мене не було прав, тож вони посадили мене з усіма п'яницями на всю ніч", – зазначив він.

Вуді Гаррельсон

Зірка серіалу "Справжній детектив" Вуді Гаррельсон у молодості також втрапив у неприємну історію. У 1982 році поліція заарештувала актора за те, що він танцював посеред жвавої вулиці і намагався втекти, коли офіцери прибули на місце події.

Метью МакКонахі

Далі у нашому топі – колега Гаррельсона по серіалу "Справжній детектив" Метью МакКонахі.

У 1999 році, після скарги на шум близько 2:30 ночі, офіцери виявили МакКонахі в його будинку в Остіні, де він танцював голяка і грав на бонґо.

До того ж, поліція знайшла в будинку бонг, але акторові не змогли пред'явити звинувачення, пов'язаного з наркотиками, оскільки не мали ордера на обшук.

Також МакКонахі боровся з поліцейськими, які намагалися посадити його в машину.

Бруно Марс

Король фанку Бруно Марс був заарештований у 2010 році в Лас-Вегасі після того, як його знайшли з пакетом кокаїну у ванній кімнаті готелю Hard Rock.

"Я був молодий, чувак! Я був у довбаному Вегасі. Я не думав", - виправдовувався співак.

Бруно Марс також додав, що цей інцидент став нагадуванням, що все можна втратити через кураж.

Чейс Кроуфорд

У 2010 році зірка "Пліткарка" Чейс Кроуфорд був заарештований за зберігання марихуани.

Він уклав угоду про визнання вини, яка стерла звинувачення з його досьє за умови, що Кроуфорд виконає громадські роботи і більше не буде спійманий на чомусь протизаконному.

Тім Аллен

Один з найвідоміших Санта Клаусів Тім Аллен у 1978 році був затриманий за торгівлю наркотиками. В аеропорту у його багажі знайшли майже 1 кг кокаїну.

Пізніше актор визнав себе винним і відсидів понад два роки у в'язниці.

Мабуть, той досвід нічого не навчив Тіма Аллена, бо через 20 років його заарештували вдруге, цього разу за водіння в нетверезому стані. Він отримав один рік випробувального терміну, пройшов реабілітацію і з тих пір залишається тверезим.

Джастін Бібер

Джастін Бібер, котрий сьогодні переживає дуже непрості часи, у 2014 році був заарештований після того, як його зупинила поліція і він не пройшов тест на тверезість. За даними NBC News, під час арешту Бібер був у стані алкогольного сп'яніння.

Співак нібито сказав офіцеру, що йому 19 років і він просто добре проводив час, а тоді запитав поліцейського: "А що ти робив, коли тобі було 19?". Коли офіцер відповів, що він не роз'їжджав на Lamborghini в підлітковому віці, Бібер сказав: "Так, ну, я впевнений, що у тебе також не було мільйонів доларів на банківському рахунку".

У пості в Instagram 2021 року Бібер написав, що арешт не був його "зоряним часом". Співак розмірковував про те, що відчував себе "нещасним, розгубленим, злим, введеним в оману, незрозумілим і злим на Бога", і закликав підписників "дозволити прощенню Ісуса взяти гору і спостерігати, як життя розквітає, перетворюючись на все те, що Бог задумав".

Вайнона Райдер

Голлівудська актриса Вайнона Райдер у 2001 році вкрала одяг у магазині у Беверлі-Гіллз на суму близько 5000 долларів, за що і потрапила на лаву підсудних.

Попри численні прохання магазину зняти звинувачення, окружна прокуратура відмовилася це зробити, і зрештою Райдер була засуджена за крадіжку в особливо великих розмірах.

Вайнона Райдер у залі суду Фото Getty Images

За іронією долі, судовий процес (і чудові вбрання Райдер під час нього) стали початком довготривалої дружби між нею та дизайнером Марком Джейкобсом, у крадіжці одягу якого вона була звинувачена. Пізніше актриса з'явилася в його весняній кампанії 2003 року, і з того часу вони залишаються друзями і співпрацюють.

У статті про судовий процес, опублікованій у газеті Washington Post у листопаді 2002 року, письменниця Робін Гівен написала про Вайнону: "Можливо, вона і крадійка, але у неї бездоганний смак".

Нагадаємо, ТаблоID днями збирав добірку зірок, які екстремально вживалися у свої ролі та, серед іншого, йшли на кримінальні вчинки заради цього.