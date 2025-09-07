МакКонахі з 17-річним сином попозували на прем'єрі фільму, де разом зіграли

Юлія Леськова - 7 вересня, 11:36

Голлівудський актор Меттью МакКонахі разом зі своїм сином, 17-річним Леві засвітилися на червоній доріжці під час презентації нового фільму "Загублений автобус" на кінофестивалі у Торонто, у якому актор зіграв головну роль. 

До слова, син зірки також зіграв у фільмі разом з батьком. Леві виконав роль сина головного героя Кевіна, якого грає його відомий тато, пише видання New York Post.

За словами Меттью, він і гадки не мав, що син цікавиться акторською майстерністю. Проте, коли приніс додому сценарій фільму, Леві був першим, хто викликався прочитати його. 

Меттью МакКонахі з сином Леві
Батько з сином тепер не тільки у житті, але й на екрані
Фото Getty Images

"Він підходив до мене ще чотири рази. Я знав, що актора на цю роль ще не знайшли, тож взяв камеру і попрацював з ним над сценами", - сказав МакКонахі. 

Проте, коли проби Леві показували режисеру, актор попросив, аби його відоме прізвище прибрали. Таким чином зірка намагався, аби талант сина розгледіли по-справжньому, а не лише тому, що він його батько. 

"Тож потім режисер скав "Це той хлопець, це син". І тоді йому повідомили, що це син МакКонахі", - пригадав Меттью. 

Нагадаємо, у квітні Меттью МакКонахі зі своєю дружиною Камілою Алвес та трьома дітьми відвідали благодійний захід. 

А влітку минулого року подружжя МакКонахі поспілкувалося з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оденою Зеленською у США.

