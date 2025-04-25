МакКонахі з дружиною і трьома дітьми вигуляли монохромні луки на благодійний захід. Фото
55-річний голлівудський актор Меттью МакКонахі у компанії своєї родини прибув на церемонію власного благодійного фонду Mack, Jack and McConaughey Gala у Техасі.
Поруч із кінозіркою, який обрав світлі штани і піджак, позувала його 42-річна дружина, модель Каміла Алвес. Вона вбралася в ошатну чорно-білу сукню з квітковим принтом.
До подружжя приєднались їхні три дитини: 16-річний Леві, 15-річна Віда і 12-річний Лівінгстон. Сини актора з'явились у стильних костюмах, а його донечка у ніжній максісукні білого кольору з відкритими плечима.
Нагадаємо, закохані одружилися в 2012-му після шести років стосунків.
До речі, Каміла полюбляє відвідувати модні покази разом із дітьми. Якось вона з Відою з'являлася на публіці в яскравих аутфітах.
Не так давно стало відомо, що Меттью та актор Вуді Гарльсон можуть виявитися братами. А нещодавно ТаблоID згадував, як МакКонахі був заарештований.