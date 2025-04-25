МакКонахі з дружиною і трьома дітьми вигуляли монохромні луки на благодійний захід. Фото

55-річний голлівудський актор Меттью МакКонахі у компанії своєї родини прибув на церемонію власного благодійного фонду ​​Mack, Jack and McConaughey Gala у Техасі.

Поруч із кінозіркою, який обрав світлі штани і піджак, позувала його 42-річна дружина, модель Каміла Алвес. Вона вбралася в ошатну чорно-білу сукню з квітковим принтом.

До подружжя приєднались їхні три дитини: 16-річний Леві, 15-річна Віда і 12-річний Лівінгстон. Сини актора з'явились у стильних костюмах, а його донечка у ніжній максісукні білого кольору з відкритими плечима.

Зірка "Інтерстеллару" та "Джентльменів" пригорнув ошатну дружину на хіднику

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Родина МакКонахі у повному складі відвідала благодійний івент

Нагадаємо, закохані одружилися в 2012-му після шести років стосунків.

До речі, Каміла полюбляє відвідувати модні покази разом із дітьми. Якось вона з Відою з'являлася на публіці в яскравих аутфітах.

Не так давно стало відомо, що Меттью та актор Вуді Гарльсон можуть виявитися братами. А нещодавно ТаблоID згадував, як МакКонахі був заарештований.