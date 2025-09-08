Кейт Міддлтон у Лондоні вигуляла елегантну сукню в клітинку з ретро-комірцем

Марія Мельник - 8 вересня, 17:45

Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон відвідали Spiral Skills у Лондоні — заклад, який отримав фінансування за ініціативи принца щодо боротьби з бездомністю.

Для зустрічі Кейт одягнула елегантну сіру сукню з принтом від улюбленого дизайнера Alessandra Rich.

Сукня належить до минулої колекції та коштує близько 3000 доларів.

Міддлтон у сукні з комірцем

Цікавою деталлю образу став ніжний відголос ретро-естетики — комірець "Пітер Пен", який є акцентною деталлю образу

Фото: Getty Images

Міддлтон в сукні
А так сукня виглядає вдовжину
Фото: Getty Images

Нагадаємо, останнім часом Кейт Міддлтон дивує не лише елегантними луками. Кілька днів тому у Лондоні принцеса вигуляла свій новий блонд.

Читайте також:

Колір лісу та бездоганний крій: Кейт Міддлтон вигуляла новий стильний лук

Міддлтон у Шотландії показалася з новим кольором волосся. Фото

Міддлтон у Лондоні вигуляла свій новий блонд до музею. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів