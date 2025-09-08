Кейт Міддлтон у Лондоні вигуляла елегантну сукню в клітинку з ретро-комірцем

Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон відвідали Spiral Skills у Лондоні — заклад, який отримав фінансування за ініціативи принца щодо боротьби з бездомністю.

Для зустрічі Кейт одягнула елегантну сіру сукню з принтом від улюбленого дизайнера Alessandra Rich.

Сукня належить до минулої колекції та коштує близько 3000 доларів.

Цікавою деталлю образу став ніжний відголос ретро-естетики — комірець "Пітер Пен", який є акцентною деталлю образу Фото: Getty Images

А так сукня виглядає вдовжину Фото: Getty Images

Нагадаємо, останнім часом Кейт Міддлтон дивує не лише елегантними луками. Кілька днів тому у Лондоні принцеса вигуляла свій новий блонд.