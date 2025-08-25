Міддлтон у Шотландії показалася з новим кольором волосся. Фото

Фото Getty Images

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка востаннє з'являлася на публіці на початку серпня, встигла відтоді відвідати свого стиліста і оновити колір волосся. Тепер коси Її Високості значно світліші.

Це вдалося помітити, коли королівська родина прямувала на недільну службу до церкви Crathie Kirk, розташованої неподалік від резиденції Балморал.

43-річна Кетрін їхала в автомобілі зі своїм чоловіком Вільямом і дітьми: Джорджем, Шарлоттою й Луї. За кермом був сам принц.

Королівська родина проводить кінець літа в шотландській резиденції Фото Getty Images

Кейт тепер білявка Фото Getty Images

Як відомо, незабаром на родину принца і принцеси Вельських чекає великий переїзд. Це вже підтвердив палац.

Нагадаємо, хоча Кейт, на щастя, вдалося побороти рак, Її Високість не приховує, що відновлення досі триває і їй доводиться шукати для себе "нову нормальність".