Міддлтон у Шотландії показалася з новим кольором волосся. Фото
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка востаннє з'являлася на публіці на початку серпня, встигла відтоді відвідати свого стиліста і оновити колір волосся. Тепер коси Її Високості значно світліші.
Це вдалося помітити, коли королівська родина прямувала на недільну службу до церкви Crathie Kirk, розташованої неподалік від резиденції Балморал.
43-річна Кетрін їхала в автомобілі зі своїм чоловіком Вільямом і дітьми: Джорджем, Шарлоттою й Луї. За кермом був сам принц.
Як відомо, незабаром на родину принца і принцеси Вельських чекає великий переїзд. Це вже підтвердив палац.
Нагадаємо, хоча Кейт, на щастя, вдалося побороти рак, Її Високість не приховує, що відновлення досі триває і їй доводиться шукати для себе "нову нормальність".
