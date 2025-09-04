Міддлтон у Лондоні вигуляла свій новий блонд до музею. Фото
Дружина британського принца Вільяма, принцеса Кейт Міддлтон, яка нещодавно пофарбувала коси в світліший тон, нарешті дала змогу підданим та просто шанувальникам його роздивитися.
Разом із чоловіком Її Високість 4-го вересня відвідала Музей природознавства в Лондоні. Пара оглянула його оновлені сади.
Як відомо, торік Кетрін вдалося побороти рак. Її волосся під час проходження хіміотерапії не постраждало. Зі слів 43-річної принцеси, їй навіть не довелося надягати спеціальну охолоджувальну шапочку.
Нагадаємо, незабаром на принца, принцесу і трьох їхніх дітей чекає переїзд до нової резиденції, яка залишиться їхньою остаточною домівкою і після того, як Вільям зійде на престол. Експерти вважають, що він і Кейт - це найбільша надія та майбутнє британської монархії.
