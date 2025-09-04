Міддлтон у Лондоні вигуляла свій новий блонд до музею. Фото

Марія Ткаченко - 4 вересня, 17:15
Кейт Міддлтон

Раніше Кейт Міддлтон віддавала перевагу темнішим відтінкам

Фото Getty Images

Дружина британського принца Вільяма, принцеса Кейт Міддлтон, яка нещодавно пофарбувала коси в світліший тон, нарешті дала змогу підданим та просто шанувальникам його роздивитися.

Разом із чоловіком Її Високість 4-го вересня відвідала Музей природознавства в Лондоні. Пара оглянула його оновлені сади. 

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Принц і принцеса Вельські повернулися з літніх канікул та взялися до роботи

Фото Getty Images

Як відомо, торік Кетрін вдалося побороти рак. Її волосся під час проходження хіміотерапії не постраждало. Зі слів 43-річної принцеси, їй навіть не довелося надягати спеціальну охолоджувальну шапочку.

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон

То як вам Кетрін у блонді?

Фото Getty Images

Нагадаємо, незабаром на принца, принцесу і трьох їхніх дітей чекає переїзд до нової резиденції, яка залишиться їхньою остаточною домівкою і після того, як Вільям зійде на престол. Експерти вважають, що він і Кейт - це найбільша надія та майбутнє британської монархії.

Читайте також:

Міддлтон у костюмі від Бекхем вручила відзнаку імені королеви Єлизавети. Фото

Принцу Вільяму - 43: Кейт Міддлтон з дітьми замилували його фото з цуциками

"Маєш знайти свою нову нормальність": Міддлтон розказала про непростий період життя після лікування від раку

Міддлтон у яскравому платті та крислатому брилі з'явилася на Вімблдоні з чоловіком і старшими дітьми

Принц Гаррі вперше за довгий час побачиться з батьком: хто з рідних відмовився від зустрічі

Кейт Міддлтон Королівська родина принц вільям
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів