Колір лісу та бездоганний крій: Кейт Міддлтон вигуляла новий стильний лук
6-го серпня принцеса Кейт завітала до Королівського фонду Центру раннього дитинства, який випустив серію анімаційних фільмів, щоб підкреслити, як повсякденні моменти спілкування допомагають формувати життя дитини.
Міддлтон, котра опікується цим фондом, підкреслила "священну можливість" Великої Британії трансформувати суспільство, зосередившись на розвитку раннього дитинства.
Для неанонсованої появи у фонді принцеса Вельська обрала новий штанний костюм від американського бренду Veronica Beard кольору зеленого лісу. Жакет і брюки разом коштують близько 1100 доларів.
Під жакетом на Кейт був бежевий топ, а з прикрас вона обрала сережки Trinity від Cartier.
Нагадаємо, в липні принцеса Вельська разом із чоловіком, принцом Вільямом та сином Джорджем і донькою Шарлоттою відвідували чоловічий фінал Вімблдону. Також в один із днів тенісного турніру Кейт повторила свій лук дворічної давнини.
Міддлтон у нюдово-рожевому Dior та перлах принцеси Діани разом із принцом Вільямом зустріла Макронів з літака. Фото
Міддлтон у шифоновій сукні й тіарі леді Ді зазнімкували за спілкуванням з Макроном на банкеті. Фото
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