Міс Апанасенко показалася з 3-місячною дочкою коло ялинки та розказала, скільки скинула після вагітності

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні вперше стала мамою, наробила Різдвяних фото з донькою біля ялинки.

У своєму Instagram 30-річна міс відповіла на запитання підписників щодо набраних кіло під час вагітності та розповіла, як повертається у форму.

"Хто вже поставив ялинку? В реаліях сьогодення вирішили поставити раніше, щоб підіймала настрій", - поділилася мама.

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Як розповіла Апанасенко, за час вагітності вона набрала 20 кіло.

Вікторія також подякувала підписникам за компліменти щодо фігури і розповіла, скільки кг втратила відразу після пологів.

"-12 кіло відразу було. Я стабільно з дитиною на руках, а також багато займалась спортом раніше. Зараз залишилося лише скинути 4 кг і буде вага, що була до вагітності", - розповіла Вікторія

Нагадаємо, батько Емілії - посадовець Олександр Борняков. Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.

Раніше міс зазначала, що годуватиме доньку грудним молоком.