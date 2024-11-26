Міс Апанасенко показалася з 3-місячною дочкою коло ялинки та розказала, скільки скинула після вагітності

Марія Мельник 26 листопада, 11:00
Вікторія Апанасенко у костюмі
фото michael_fedorak

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні вперше стала мамою, наробила Різдвяних фото з донькою біля ялинки.

У своєму Instagram 30-річна міс відповіла на запитання підписників щодо набраних кіло під час вагітності та розповіла, як повертається у форму.

"Хто вже поставив ялинку? В реаліях сьогодення вирішили поставити раніше, щоб підіймала настрій", - поділилася мама.


Апанасенко з донькою прикрасили ялинку

Вікторія з Емілією (яку, до речі, вперше показала) вже готові до Різдвяних свят

фото з Instagram
Донька Емілія коло ялинки

У дівчинки вже навіть є теплий костюм для холодних зимових вечорів

Апанасенко взяла за руку доньку

Як розповіла Апанасенко, за час вагітності вона набрала 20 кіло.

Вагітна Апанасенко, більша на 20 кіло

Вікторія також подякувала підписникам за компліменти щодо фігури і розповіла, скільки кг втратила відразу після пологів.

Вікторія посвітила талією і розказала, як скидала вагу

"-12 кіло відразу було. Я стабільно з дитиною на руках, а також багато займалась спортом раніше. Зараз залишилося лише скинути 4 кг і буде вага, що була до вагітності", - розповіла Вікторія

Нагадаємо, батько Емілії - посадовець Олександр Борняков. Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.

Раніше міс зазначала, що годуватиме доньку грудним молоком.

Читайте також:

"Захотілось заховатися від інших": вагітна міс Апанасенко знялася для глянцю та розказала, як готується до материнства

Міс Апанасенко стала мамою вперше, а її чоловік розкрив стать та ім'я дитини

Міс Апанасенко зізналася, скільки кіло набрала під час вагітності та чи планує годувати грудьми. Фото

Міс Україна Всесвіт
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів