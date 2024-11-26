Міс Апанасенко показалася з 3-місячною дочкою коло ялинки та розказала, скільки скинула після вагітності
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні вперше стала мамою, наробила Різдвяних фото з донькою біля ялинки.
У своєму Instagram 30-річна міс відповіла на запитання підписників щодо набраних кіло під час вагітності та розповіла, як повертається у форму.
"Хто вже поставив ялинку? В реаліях сьогодення вирішили поставити раніше, щоб підіймала настрій", - поділилася мама.
Як розповіла Апанасенко, за час вагітності вона набрала 20 кіло.
Вікторія також подякувала підписникам за компліменти щодо фігури і розповіла, скільки кг втратила відразу після пологів.
Нагадаємо, батько Емілії - посадовець Олександр Борняков. Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.
Раніше міс зазначала, що годуватиме доньку грудним молоком.
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