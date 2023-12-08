Міс Усанова в купальнику розляглася на заквітчаній терасі у Венеції

Марія Мельник 8 грудня 2023, 13:45

Володарка титула "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова показалася на зйомках в Італії.

26-річна красуня розляглася на заквітчаній терасі на тлі каналу у Венеції.

Нещодавно у Венеції фотографувалася і Міс Україні Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко

Нещодавно у Венеції фотографувалася і "Міс Україні Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко

фото з instagram

Як відомо, Усанова не завжди була в адекватних стосунках з собою. Якось вона ділилася, як подолала суїцидальні думки.


А ще, після перемоги у конкурсі дівчина зізнавалася, що отримала багато критики з боку хейтерів. Однак Ангеліна знайшла, що їм відповісти (зокрема щодо хейту у бік її фігури).

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