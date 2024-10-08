"Хвилинка самозакоханості": Неплях в обтислому кетс'юті покрутилася перед камерою. Фото

Тетяна Сухачова 8 жовтня, 17:45

Переможниці конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анні Неплях впевненості в собі не позичати. І демонструвати це красуня не цурається аніскілечки.

Черговим компліментом собі коханій титулована "міс" поділилася в сторіс Instagram.

"Хвилинка самозакоханості", – написала вона, красуючись в обтислому кетс’юті на відео.

Анна Неплях

Анна в обтислому покрасувалася на камеру

скрін з instagram

Міс Всесвіт Україна
Неплях, до слова, неодноразово розповідала про те, як підтримує себе у формі
скрін з Instagram
Неплях в обтислому

Красуня на власному прикладі показала хвилинку самолюбовання

скрін з instagram

До речі, Анна досить відверто спілкується у соцмережах зі своїми прихильниками. Якось вона розповідала про боротьбу з алкогольною залежністю та зайвими кілограмами.

Нагадаємо, раніше Неплях хизувалася своєю колекцією сумочок.

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Неплях
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