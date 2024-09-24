Неплях показалася в ліжку у "найважчому стані" та розповіла про стосунки, які наважилася закінчити

ТаблоID 24 вересня, 13:00

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях зізналася, що в квітні закінчила стосунки, які тривали рік. І саме під час них їй вдалося кинути пити та схуднути.

Про це Аня повідомила у сторіс свого Instagram, проілюструвавши допис світлинами в ліжку.

За словами 30-річної міс, це був її найважчий стан.

Анна Неплях у ліжку

Неплях раптом вирішила згадати свій стан після розставання з бойфрендом


Саме завдяки цим стосунками Неплях вдалося привести своє тіло та стан у норму, але щось пішло не так

Саме завдяки цим стосунками Неплях вдалося привести своє тіло та стан у норму, але щось пішло не так

Міс Україна Всесвіт 2021 Неплях

Неплях зізналася, що саме вона наважилася закінчити цей роман, але не зізналася, з ким він був

Насправді, цю історію розставання Анна згадала лише, щоби презентувати свою нову пісню, яка народилася саме на тлі тих переживань.

Нагадаємо, у червні Неплях виповнилося 30 років і вона назвала, чим цей вік краще за 20.

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