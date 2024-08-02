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Баляндраси

Могилевська з тортом і в ковдрі зустріла свої 49 і показала, як доньки та коханий їй сюрприз готували

Марія Мельник 2 серпня, 12:00

2-го серпня співачка Наталія Могилевська, яка успішно пережила "передсвятковий мандраж", нарешті увірвалася у свої 49.

З приводу свята артистка запостила фото з тортом і свічками.

Наталія вирішила обійтися без пафосних привітань і обмежилася одним лише фото.

Могилевська святкує свої 49

До речі, про сюрприз до 49-річчя співачка знала заздалегідь. Наталія підгледіла, як доньки і коханий готувалися її привітати.

Як відомо, Могилевська в перший день нового року повідомила про усиновлення дітей, старшої доньки Мішель і молодшої Софії

Як відомо, Могилевська в перший день нового року повідомила про усиновлення дітей, старшої доньки Мішель і молодшої Софії

Наталія Могилевська у масці

Виконавиця хотіла якомога швидше зустріти свій день народження

Як відомо, Могилевська, яка не приховує, що є схильною до повноти, за місяць до свого 49-річчя взялася худнути. Співачка пообіцяла собі скинути 5 зайвих кіло і стати "богинею". Однак напередодні свята вона зізналася, що зірвалася з дієти.

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Могилевська
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