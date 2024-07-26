"Пили шампанське, їли бичків": Могилевська у відпустці пожалілася, що не втрималася на дієті. Відео

Співачка Наталія Могилевська ризикує не здійснити амбіційний план стати богинею до свого 49-річчя. Адже день народження у неї 2-го серпня, а через відпустку дотримуватися дієти ніяк не виходить.

Артистка, яка перед відпочинком встигла поголодувати на травах та на соках, записала відео, в якому пожалілася, що порушила своє інтервальне харчування.

Могилевська зазначила, що неможливо у відпустці сидіти на дієті, і показала, як смакує морозивом.

До 49-річчя Могилевської залишився тиждень

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"Чи знаєте ви когось, хто втримався на дієті у відпустці? 😎🍦 Ps. Приїду до Києва, знову сяду на голод. А поки що…", - написала зірка.

"Вчора ми пили шампанське та їли одеських бичків", - сказала на відео Наталя, яка з родиною і друзями відпочиває під Одесою.

Як відомо, окрім дієти, Могилевська також повернула у своє життя спорт. Артистка навіть встигла похвалитися формами в обтислому спортлуці.