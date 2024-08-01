"Пішла за солодким": Могилевська рознервувалася перед 49-річчям і показала це на кумедних фото
2-го серпня співачка Наталія Могилевська святкуватиме своє 49-річчя. А 1-го серпня зірку накрив "передсвятковий мандраж".
Наталія зробила зізнання у своєму Instagram, запостивши кумедний селфі-колаж.
"А ви нервуєте перед днем народження? Хтось може пояснити, чому ми всі нервуємо останні дні? Я так і не зрозуміла. Нервую…", - поділилася артистка.
"Пішла за солодким…", - додала вона.
Нагадаємо, за місяць до дня народження Могилевська зібралася худнути і рішуче взялася до справи, зокрема вдалася до голодування на травах. Але наприкінці липня Наталія з коханим Валентином і доньками, Мішель та Софією поїхали на відпочинок до Одеси, і там у співачки не вийшло втриматися на дієті.
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