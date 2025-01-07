Могилевська показала перший візит 4-річної дочки за лаштунки сцени. Відео
Співачка Наталя Могилевська познайомила молодшу прийомну доньку Софію зі своєю професійною стороною.
Зіркова мама провела дівчину за лаштунки сцени і представила її зірковим колегам.
"Вперше побувала у мами на роботі… Новорічний вогник", - розповіла Наталія.
Нагадаємо, раніше Могилевська розповідала, які традиції передала усиновленим дітям, Софії та Мішель, і чому не балує їх подарунками.
Читайте також:
Могилевська показала зустріч 4-річної доньки з ялинкою. Відео
"Я танцювала": Могилевська переклала свій хіт українською та здивувала кількістю скинутих кіло
"Не хочу їх розбалувати": Могилевська розповіла, скільки подарунків отримують дочки на новорічні свята та до яких традицій їх привчає
Приєднуйтесь до дискусії