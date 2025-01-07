Могилевська показала перший візит 4-річної дочки за лаштунки сцени. Відео

Марія Мельник 7 січня, 15:30
Могилевська привела доньку на роботу

Співачка Наталя Могилевська познайомила молодшу прийомну доньку Софію зі своєю професійною стороною.

Зіркова мама провела дівчину за лаштунки сцени і представила її зірковим колегам.

"Вперше побувала у мами на роботі… Новорічний вогник", - розповіла Наталія.


Софія на роботі у Могилевської

Софія побачила кількість сценічного одягу мами

Софія за лаштунками сцени
Донька Могилевської і Юрій Ткач

Наталія познайомила малу з шоуменом Юрієм Ткачем

Донька також мала змогу побачити маму на сцені

Донька також мала змогу побачити маму на сцені

Нагадаємо, раніше Могилевська розповідала, які традиції передала усиновленим дітям, Софії та Мішель, і чому не балує їх подарунками.

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