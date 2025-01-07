Могилевська показала перший візит 4-річної дочки за лаштунки сцени. Відео

Співачка Наталя Могилевська познайомила молодшу прийомну доньку Софію зі своєю професійною стороною.

Зіркова мама провела дівчину за лаштунки сцени і представила її зірковим колегам.

"Вперше побувала у мами на роботі… Новорічний вогник", - розповіла Наталія.

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Софія побачила кількість сценічного одягу мами

Наталія познайомила малу з шоуменом Юрієм Ткачем

Донька також мала змогу побачити маму на сцені

Нагадаємо, раніше Могилевська розповідала, які традиції передала усиновленим дітям, Софії та Мішель, і чому не балує їх подарунками.