"Не хочу їх розбалувати": Могилевська розповіла, скільки подарунків отримують дочки на новорічні свята та до яких традицій їх привчає

фото пресслужби Наталії

Співачка Наталя Могилевська розповіла про святкові звичаї у їхній сім’ї.

За лаштунками шоу "єПитання" виконавиця розказала, що робила напередодні Нового року у дитинстві та які традиції передала донькам.

Могилевська розповіла, як її усиновлені діти, 4-річна Софія та 13-річна Мішель, готуються до свят.

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"Дівчата вчать різдвяні та новорічні вірші. Це обов’язково. Але особлива наша традиція – різдвяний квест. Разом із доньками й татом ми по всьому будинку та навколо нього ходимо по стрілочках та написах і шукаємо подарунки. І їх дуже багато! В мене є таке переконання: краще двічі на рік – на день народження та Різдво – дати цілу купу подарунків, аніж купувати щось щодня чи щотижня", - зазначила співачка.

Наталя балує своїх доньок лише двічі на рік, однак неабияк

"Зізнаюся, після того, як усі дізналися, що в мене тепер є дві донечки, то почали нести на концерти презенти для них. Але я не хочу їх розбалувати. Не хочу, щоб вони були "зірковими дітьми". Дівчата живуть у строгості. Тому частину я передаю в дитячі будинки, а іншу зберігаю та дарую на Новий рік та на їхні дні народження. Але там по 20-30 подарунків за один раз! Святковий стіл теж готують усі разом", - розповіла вона.

Зірка також розказала, як передає кулінарні знання й секрети своїй старшій донечці:

"Цьогоріч ми самі спекли дуже смачні різдвяні пряники. Я навчила Мішель готувати борщ та кутю".

Раніше артистка розкривала секрет своєї смачної куті

За словами співачки, вона зберігла сімейну традицію, яку передала і своїм дівчатам.

"Дарувати святковий настрій не лише своїм донькам, а й усім дітям! У дитинстві батьки мене завжди водили в театр на новорічні ранки. Цю традицію я вирішила продовжити зараз. Тож напередодні Нового року показувала виставу "Я вдома", а от 7-го січня буде вистава "Доньки"", - зазначила Наталя.

Нагадаємо, раніше Могилевська ділилася рецептом новорічного салату з таємним інгредієнтом.