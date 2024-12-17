"Я танцювала": Могилевська переклала свій хіт українською та здивувала кількістю скинутих кіло

Співачка Наталія Могилевська презентувала один зі своїх найвідоміших хітів в українському перекладі - "Я танцювала".

Фани Могилевської зауважили, що українська версія її хіта звучить особливо ніжно і чуттєво.

Крім того, 49-річна артистка заявила, що скинула багато кілограмів за останній час.

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"Дякую за всі ваші коментарі, дуже радію. Приємно до сліз!" — написала Наталя.

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Співачка запевнила, що їй вдалося скинути 15 кілограмів завдяки поєднанню збалансованого харчування і регулярних фізичних навантажень. Однак, через щільний гастрольний графік у Наталії не завжди є можливість відвідувати спортзал. Тому вона знайшла спосіб підтримувати форму – скандинавська ходьба після кожного концерту.

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Співачка зазначила, що таким чином готується до свого ювілею, який відбудеться наступного року, та прагне бути у найкращій формі.