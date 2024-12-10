Могилевська показала зустріч 4-річної доньки з ялинкою. Відео

фото з Instagram

Співачка Наталія Могилевська показала, як з 4-річною донькою Сонею готується до Різдвяних свят.

У своєму Instagram 49-річна зірка запостила відео-анпакінг нової ялинки.

"Хто вже поставив ялинку? Ми, дорослі, маємо дарувати дітям свято. Їхні щасливі очі й віра в дива - це те, що надихає і дає нам сили. Дитинство має бути сповнене радості, тепла і чарівних моментів, які вони запам’ятають на все життя", - написала Наталія.

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А ви вже придбали ялинку?

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Як розказувала Могилевська, вона вдочерила дівчаток-сестер, Софію і Мішель, ще на початку війни, навесні 2022-го.

Раніше Наталія розповідала, чого хоче навчити своїх "маленьких леді" та відповіла на закиди щодо всиновлення задля піару.