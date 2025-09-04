Джейсон Момоа у рожевому костюмі та з педикюром попозував із 16-річним сином на хіднику у Венеції. Фото

Американський актор Джейсон Момоа відвідав червону доріжку Венеційського кінофестивалю у компанії свого сина, 16-річного Накоа-Вулфа.

На хіднику зірка "Аквамена" та "Гри престолів" показався у ніжно-рожевих брюках і піджаку з хусткою паше. Доповнювали його образ біла сорочка з розстібнутими ґудзиками, масивна каблучка і взуття Birkenstocks. А найбільше у мережі обговорювали рожевий педикюр актора.

Спадкоємиць Джейсона тим часом вбрався в чорні штани та сорочку з фіолетовим принтом поверх майки. Шию він прикрасив срібним ланцюгом.

Батько з сином можуть похвалитися схожими кучерями Фото Getty Images

Джейсон і Накоа-Вулф весело провели час на прем'єрі фільму "У Дантових руках" Кадр з insta-сторіс

Схоже, актору дійсно сподобався рожевий колір

А після червоної доріжки вони відправилися на справжній італійський відпочинок

Нагадаємо, в Момоа також є 18-річна донька Лола. Мамою дітей знаменитості є його колишня дружина, акторка Ліза Боне. Вони повідомили про свій розрив у 2022-му після 16 років разом. Попри розлучення, Джейсон не забув про свої батьківські обов'язки, а інколи він бере сина і дочку з собою на заходи.

