Джейсон Момоа у рожевому костюмі та з педикюром попозував із 16-річним сином на хіднику у Венеції. Фото
Американський актор Джейсон Момоа відвідав червону доріжку Венеційського кінофестивалю у компанії свого сина, 16-річного Накоа-Вулфа.
На хіднику зірка "Аквамена" та "Гри престолів" показався у ніжно-рожевих брюках і піджаку з хусткою паше. Доповнювали його образ біла сорочка з розстібнутими ґудзиками, масивна каблучка і взуття Birkenstocks. А найбільше у мережі обговорювали рожевий педикюр актора.
Спадкоємиць Джейсона тим часом вбрався в чорні штани та сорочку з фіолетовим принтом поверх майки. Шию він прикрасив срібним ланцюгом.
Нагадаємо, в Момоа також є 18-річна донька Лола. Мамою дітей знаменитості є його колишня дружина, акторка Ліза Боне. Вони повідомили про свій розрив у 2022-му після 16 років разом. Попри розлучення, Джейсон не забув про свої батьківські обов'язки, а інколи він бере сина і дочку з собою на заходи.
До речі, якось ТаблоID ділився секретами краси актора. А саме його доглядом за довгим волоссям, щоб воно завжди виглядало здоровим.