MONATIK і DOROFEEVA в урбаністичному кліпі влаштували експериментальні танці з чорними кулями. Відео

MONATIK і DOROFEEVA знову об’єдналися для дуету. В артистів вийшли спільні пісня і кліп під назвою "If You know what I mean".

Прем’єра відбулася в день виходу альбому Дмитра Монатіка "Вічно танцююча людина".

Режисером кліпу в стилі урбану з елементами експериментального танцю й театру, став Руслан Махов. А Діма і Надя вкотре заявили про себе як артисти, для яких танець є не просто частиною шоу, а мовою спілкування зі світом.

Надя Дорофєєва і Дмитро Монатік випустили другий спільний трек і танцювальний кліп на нього

Зйомки відбувалися у просторі з оголеними стінами, що нагадує постіндустріальний артоб’єкт. Чорні кулі, що з’являються у кадрі — нагадують про центральну локацію легендарного кліпу "Глубоко", знятого сім років тому в The Bubble House. І це не всі відсилки до знакової роботи — у самій пісні також можна почути інтонаційні перегуки з попереднім хітом.

"Я завжди відчував особливий вайб Наді. Тому, коли "народилася" ідея цієї композиції, я був щиро впевнений: у ній має зазвучати саме DOROFEEVA... Вірю, що наша спільна енергія подарує вам ту саме необхідну надію, телепорт у гарний вайб, заряд світла й позитивних емоцій, які нам усім так необхідні", - запевнив Монатік.

Артисти відчувають вайб одне одного і втілюють це й творчість

"Діма — дуже досвідчений та професійний артист і музикант, та ще й мій друг, тому я з великою радістю погодилася на дует. Я відчуваю цей трек як продовження нашої дуетної історії у сьогоденні. Це така приємна ностальгія й можливість додати світла у найтемніші часи. Наші думки різні, ніби ці кульки у відео, переважно — темні та важкі, бо ми живемо в такі часи. Деякі ми відштовхуємо, над іншими працюємо, якісь — приймаємо. Кожен глядач зчитає тут своє", - зазначила Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, вже завтра ТаблоID святкуватиме 20-річчя і вручить нагороду "Ритм 20-річчя" Дімі Монатіку.