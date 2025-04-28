DOROFEEVA у корсеті та грайливому міні захопила танцями в кліпі на пісню, яку чекали три роки. Відео

Після трьох років очікування шанувальники співачки Наді Дорофєєвої нарешті отримали танцювальне відео на пісню "FENOMENAL'".

З 2021 року слухачі чули цей трек лише на концертах. Відтоді вони не припиняли питати: "А коли вже офіційний реліз?". Ажіотаж лише зростав — пісню згадували в коментарях під кожною публікацією, вигадували теорії, помічали натяки в інших кліпах. Зірка не змогла залишити такі емоції без відповіді й нарешті дала композиції нове життя.

Офіційний реліз "FENOMENAL'" відбувся 24 квітня. Але кліп, який мав вийти одночасно з треком, довелося відкласти. Причиною стала трагічна атака РФ на Київ 24 квітня, після якої у країні оголосили жалобу.

У кліпі Надя постала у червоному міні та чорному корсеті Кадр з кліпу Maryna Kushchova

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"Пісня "FENOMENAL'" мала вийти у моєму першому сольному альбомі у березні 2022-го, але сталася велика війна. Альбом так і не вийшов. Я написала всі нові пісні, а зі старих переклала тільки три, "FENOMENAL'" була однією з них. Вона звучала виключно в турових концертах. І я не планувала її випускати, поки не почався справжній флешмоб із запитів. Вибачте, що так довго чекали", — прокоментувала 35-річна співачка.

Протягом усього відео DOROFEEVA демонструвала запальні танці

До зірки приєдналися талановиті українські танцюристи

Минулого місяця Надя захопила своїх фанатів драйвовим кліпом на пісню "Додайте світла". А днями вона святкувала свій день народження. З цієї нагоди співачку привітав її коханий, ресторатор і food-блогер Міша Кацурін. З ним зірка також любить влаштовувати милі побачення.

А ще Дорофєєва у спокусливих луках позувала для журналу та гуляла на Кіпрі в куцих шортах. До речі, для своїх кліпів вона часто обирає сексуальні аутфіти.