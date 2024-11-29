Jamala і Monatik у першому спільному кліпі стали янголами-охоронцями та закликали до чуйності

29-го листопада світ побачила перша спільна робота двох топових артистів української сцени - Джамали і Діми Монатіка.

Відео "КЛИЧУ", режисером якого став Герма Нєнов, - це заклик до чуйності, розуміння й готовності підтримувати тих, хто поруч.

"Ми всі можемо стати янголами-охоронцями для своїх близьких. Іноді достатньо слова, дії чи просто можливості побути наодинці зі своїми думками. Але найважливіше — навчитися чути поклик про допомогу, навіть коли він звучить без слів. Почуй, коли кличуть…", - йдеться в Instagram Джамали.

Важко повірити, але тільки зараз Джамала з Монатіком випустили дуетну пісню Фото Michael Fedorak

Реклама:

Як розповіла співачка в інтерв'ю ELLE, тема ментального здоров'я весь час переплітається з її творчістю.

"Мені здається, що концепт того, що музика має терапевтичні властивості, мені був близьким ще до того, як це стало мейнстримом. Тобто я завжди так чи інакше говорила дуже відверто про свої почуття у своїх піснях, музиці. Хтось відвідує психологів та психотерапевтів, когось лікує природа. Мій засіб лікувати себе та інших — це писати пісні", - зазначила артистка.

"Мій засіб лікувати себе та інших — це писати пісні. Погляньте навіть на назви моїх пісень: то я "Заплуталась", то "Сумую", то шукаю "Шлях додому"", - каже Джамала.

Монатік, який незабаром стане батьком утретє, теж зазначив в розмові з ELLE, що ця тема дуже важлива для нього.

"...Особливо зараз, коли ми всі стикаємося з викликами, що залишають глибокий емоційний слід. Ментальне здоров’я — це те, що потребує не тільки особистої уваги, а й підтримки на рівні суспільства. Ми з Джамалою вже кілька років є амбасадорами Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" і прагнемо допомогти привернути увагу українців до важливості піклування про свій емоційний стан", - зауважив артист.

Скріншот з відео

"Саме тому ця пісня, як і кліп, є нагадуванням про важливість підтримки — про те, що навіть найсильніші люди можуть відчувати себе самотніми та вразливими. У творчості я завжди прагну говорити про речі, які хвилюють мене особисто і можуть знайти відгук у слухача. "Кличу" — це заклик до розуміння, до того, щоб почути одне одного та бути поруч, навіть якщо говорити важко", - наголосив Дмитро.

"Ролі янголів-охоронців, які ми з Джамалою втілили в кліпі, підсилюють меседж про те, що ми всі можемо бути підтримкою одне для одного. Іноді достатньо простого жесту, слова чи присутності, щоб допомогти комусь подолати труднощі. Це і є головний посил — бути чуйними та не залишати ближнього наодинці зі своїми страхами", - зазначив виконавець.

Джа і Діма стали янголами-охоронцями для тих, хто цього потребує Фото Michael Fedorak

"Кожна сцена, кожен елемент декорацій і костюмів створювалися з думкою про те, щоб підкреслити вразливість і водночас силу людських емоцій. Наприклад, кнопка підтримки, яку натискають герої, є символом внутрішнього крику, що часто залишається непоміченим. Через цей образ ми хотіли показати, як важливо не тільки закликати на допомогу, але й чути цей поклик", - розповів про відеозадум Монатік.