"Я тебе, мила, вимолив": Jerry Heil і MONATIK в образі закоханих емоційно посперечалися у новому кліпі

Музиканти Jerry Heil (Яна Шемаєва) та Дмитро Монатік, відомий як MONATIK, представили свій перший спільний трек "ВИМОЛИВ".
Композиція, доповнена віртуозною грою піаніста Євгена Хмари, стала справжніми музичними роздумами на тему кохання, яке приходить "немов з небес".
Основою пісні став вірш Юрія Іздрика "Rattle" про любов, що не підкоряється законам логіки.
Для треку також відзняли кліп, де 29-річна Jerry Heil і 38-річний MONATIK зіграли закохану пару, яка емоційно сперечається та намагається зрозуміти, хто "послав" їй це кохання.
"Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з'являється вона — твоя любов, що змінює все навколо. Любов така неземна, що важко повірити в її реальність. Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише вимолити", — поділилася співачка.
"ВИМОЛИВ" — третій сингл з майбутнього альбому Jerry Heil "АРХЕТИПИ". Також ця композиція стала офіційним саундтреком романтичної комедії "Відпустка наосліп", прем’єра якої відбудеться вже цього місяця у кінотеатрах України.
Нагадаємо, минулого місяця Монатік випустив драйвовий кліп на пісню "Так вмієш лиш ти", а Jerry Heil з Євгеном Хмарою оспівали іншу поезію Іздрика у щемливому треці.
Щодо особистого життя виконавців, то Дмитро разом з дружиною Іриною виховує трьох синів – 7-річного Платона, 9-річного Данила, а наймолодший член родини народився наприкінці минулого року.
Яна Шемаєва у 2023 зізналася, що має бойфренда і вперше його показала. А у серпні минулого року вона отримала право голосувати за переможців на Grammy.
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