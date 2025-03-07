"Я тебе, мила, вимолив": Jerry Heil і MONATIK в образі закоханих емоційно посперечалися у новому кліпі

Музиканти Jerry Heil (Яна Шемаєва) та Дмитро Монатік, відомий як MONATIK, представили свій перший спільний трек "ВИМОЛИВ".

Композиція, доповнена віртуозною грою піаніста Євгена Хмари, стала справжніми музичними роздумами на тему кохання, яке приходить "немов з небес".

Основою пісні став вірш Юрія Іздрика "Rattle" про любов, що не підкоряється законам логіки.

Для треку також відзняли кліп, де 29-річна Jerry Heil і 38-річний MONATIK зіграли закохану пару, яка емоційно сперечається та намагається зрозуміти, хто "послав" їй це кохання.

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Кліп знімали у вінтажному інтер'єрі Кадр з кліпу Illya Dutsyk

"Мила, а хто ти, мила?" — щемливо запитує співак у композиції

Артисти заспівали про неосяжне кохання Фото Михайло Федорак

"Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з'являється вона — твоя любов, що змінює все навколо. Любов така неземна, що важко повірити в її реальність. Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише вимолити", — поділилася співачка.

Головні герої не можуть зрозуміти, хто "вимолив" їх кохання

"ВИМОЛИВ" — третій сингл з майбутнього альбому Jerry Heil "АРХЕТИПИ". Також ця композиція стала офіційним саундтреком романтичної комедії "Відпустка наосліп", прем’єра якої відбудеться вже цього місяця у кінотеатрах України.

У композиції "ВИМОЛИВ" співаки вагаються, що робити з їхніми почуттями

"Коли Яна надіслала мені цю пісню, я одразу її відчув — від А до Я. Обожнюю такі легкі, органічні колаборації… Мені подобається, що ця пісня не є типовою ані для мене, ані для Яни", — додав MONATIK Фото Михайло Федорак

Нагадаємо, минулого місяця Монатік випустив драйвовий кліп на пісню "Так вмієш лиш ти", а Jerry Heil з Євгеном Хмарою оспівали іншу поезію Іздрика у щемливому треці.

Щодо особистого життя виконавців, то Дмитро разом з дружиною Іриною виховує трьох синів – 7-річного Платона, 9-річного Данила, а наймолодший член родини народився наприкінці минулого року.

Яна Шемаєва у 2023 зізналася, що має бойфренда і вперше його показала. А у серпні минулого року вона отримала право голосувати за переможців на Grammy.