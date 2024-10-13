Ошатний Тім Бертон та голоплеча Моніка Белуччі показали ніжності на кінофестивалі. Фото

Італійська модель та акторка Моніка Белуччі та її коханий, американський режисер Тім Бертон відвідали відкриття 16-го кінофестивалю Люм'єр у Ліоні.

На червону доріжку Белуччі вийшла в обтислій максісукні шоколадного кольору від бренду Saint Laurent. Свій образ вона доповнила прикрасами від Cartier.

В одному із інтерв'ю Белуччі зізналася, що кохає Бертона Фото Getty Images

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У своєму Instagram Моніка показала романтичне фото з Бертоном. На ньому акторка ніжно притуляється до коханого, а той цілує її в чоло.

Белуччі має щасливий вигляд Фото Richard Gianorio

Нагадаємо, вперше Моніка Белуччі та Тім Бертон вийшли на публіку як пара у жовтні минулого року. Вони разом відвідали Римський кінофестиваль.

Як відомо, у 2013 році Моніка розійшлася з французьким актором Венсаном Касселем. У пари є двоє спільних дітей: 20-річна модель Дева та 12-річна Леоні.