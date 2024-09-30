Моніка Белуччі відзначає 60-річчя: мільйонерка у 25, найстарша "дама" Бонда та інші цікаві факти про італійську актрису

Неймовірна жінка і мама двох доньок - акторка і модель Моніка Белуччі досі демонструє неперевершений вигляд Фото: Getty Images

З дитинства вона вражала своєю красою, але спочатку мріяла не про подіум, а про серйозну роботу юриста. У 25 років стала мільйонеркою та обличчям відомого ювелірного бренду. Була у двох шлюбах та зараз має новий роман.

Усе це про італійську модель та кіноакторку, яку вважають секс-символом, Моніку Белуччі. ТаблоID розповість про найцікавіші сторінки її біографії. Чому юна Моніка майже не мала друзів? У скільки років вперше почала працювати моделлю? Та чому їй довелося виборювати ролі у кіно? Все найцікавіше – традиційно далі.

Юність з батьками і захоплення модою

Моніка Белуччі народилася в родині домогосподарки та власника автотранспортної компанії. Вона була єдиною дитиною в родині. Ба більше – попередньо лікарі ставили її матері Брунеллі Бріганті діагноз "безпліддя". Тому народження Моніки було справжнім дивом.

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В дитинстві Белуччі була слухняною дитиною. Вона гарно вчилася у школі та мала високі оцінки. А от вечірки з однолітками її геть не приваблювали. Вона віддавала перевагу спілкуванню з батьками. Тоді ж Моніка захопилася модою та кіно, які згодом стануть частиною її життя.

Юриспруденція замість моди і навпаки

Моніка Белуччі в молодості завжди мала яскраву зовнішність, і на неї повсякчас звертали увагу оточуючі. Будучи підлітком, вона навіть жалілася батьку через надмірну зацікавленість до її персони.

Вже у 13 років юна Моніка спробувала свої сили в модельному бізнесі. У Мілані їй зробили професійне портфоліо, та ця ідея дівчині не сподобалася. Вона заявила, що хоче стати юристом.

І справді, у 18 років Белуччі вступила до юридичного університету. Своє навчання вона оплачувала самостійно – з доходів від роботи моделлю. На той час Моніка професійно займалася своєю кар’єрою, а її менеджером був друг батька. У 1988 році вона з’явилася на обкладинках італійського Vogue та французького Ellе. Тоді ж Белуччі підписала контракт із відомою модельною агенцією та кинула університет.

Стрімкий розвиток кар'єри

Популярність Моніки Белуччі стрімко зростала. У 1989 році вона стала обличчям продукції Dolce & Gabbana, оселилася у Нью-Йорку та вважалася доларовою мільйонеркою.

У 1997 році Белуччі стала обличчям ювелірного бренду Cartier. Вона не лише рекламувала прикраси, але й "вигулювала" їх на червоних хідниках під час своєї акторської кар’єри. Крім цього, бренд назвав колекцію виробів на честь моделі, що було безпрецедентним випадком в його історії.

Моніка Белуччі в Instagram ділиться своїми робочими світлинами Фото: Instagram

У той же період фото Моніки Белуччі стають більш відверті. Навіть будучи вагітною Девою, вона обрала відвертий образ для видання Vanity Fair на знак протесту проти законів, що забороняють штучне запліднення.

Робота у кіно

Поряд із модельною кар’єрою Моніка Белуччі вдало заявила про себе як акторку. У 1990 році вона дебютувала у фільмі "Життя з дітьми". Цей початок надихнув її на професійне зростання і у 28 років Белуччі вступила на акторський факультет. Вона хотіла стати справжньою акторкою, а не "гарною лялькою", якій лише пропонують грати в коротких оголених сценах.

Загалом фільми Моніки Белуччі налічують близько 80 робіт. Серед них навіть є участь у легендарній "Бондіані". Вона зіграла Лючію Скіарра у частині "007: Спектр" з Деніелом Крейгом. І стала найстаршою дівчиною, або як називала Моніка "дамою", Бонда за всю історію.

Моніка Белуччі і Деніел Крейг в одній із частин "Бондіани" Скриншот з фільму

Два шлюби і дві доньки

Моніка Белуччі була однією з найбажаніших жінок. Відповідно, увагою чоловіків вона ніколи не була обділена.

Так, коли моделі було усього 20 років, вона одружилася з італійським фотографом Клаудіо Карлосом Бассо. Жінка зізнавалася, що після вона не могла працювати з ним, як з професіоналом. За чотири роки, у 1994-му, їхня історія закінчилася. Більш яскравими були стосунки з іншим – колегою-актором.

Венсан Кассель і Моніка Белуччі познайомились на знімальному майданчику фільму "Квартира". Тоді чоловік думав, що красуня-модель отримує ролі лише завдяки своїй зовнішності. Та згодом переконався, що вона – справжній талант і професіоналка.

"У мене в молодості було багато подруг. Я був активним юнаком і довше, ніж 3 – 4 місяці не мав ні з ким стосунків. Моніка була моїм першим справжнім коханням", - зізнавався вже колишній чоловік Моніки Белуччі.

У шлюбі Белуччі та Касселя народилося дві доньки – Дева та Леоні. Однак улітку 2013 року пара оголосила про розлучення.

Моніка Белуччі уперше стала мамою у 39 років і рада, що не вагітніла раніше. Її старша донька Дева пішла теж у модельний бізнес Фото: Instagram

Після першого шлюбу Белуччі намагалася знайти своє щастя. Вона певний час зустрічалася з колишнім скульптором Ніколя Лефевром, але нетривало. А от зараз в її житті знову є коханий чоловік – режисер Тім Бертон.

Нове кохання Моніки Белуччі Фото: Getty Images

Вони познайомилися у 2006 році на червоному хіднику у Каннах, а розпочали свої стосунки у 2022 році. Тоді ж розпочалися чутки про роман двох знаменитостей. За рік після Белуччі взяла участь у продовженні стрічки "Бітлджус" Бертона і в інтерв’ю для Elle зізналася, що любить Тіма.

Стиль Моніки Белуччі

Моніка Белуччі безумовно є "іконою стилю". Її образи наслідують та аналізують модні глянці. У чому особливість зірки? У елегантності та стриманості. Белуччі для своїх виходів обирає однотонні кольори, наприклад, чорний, нюд або червоний. Вона створює акценти завдяки елементам або крою вбрання. Ось тут вона обрала чорну сукню-футляр з тонкими бретелями, інкрустованими стразами.

Зірка розкішно виглядає у класичних костюмах, де головним гравцем є біла сорочка. Навіть у цьому образі Белуччі вдало підкреслює талію та відкриває глибоке декольте.

Фото: Getty Images

Є в арсеналі зірки сукня, яка запам’яталася "найбільш кольоровою", для виходу у 2002 році на кінофестивалі в Каннах. Квітковий принт на білій тканині, глибоке декольте та тоненькі бретелі – цей образ безумовно привернув увагу папараці.

Фірмовий жест Моніки Белуччі, щоб привітатися з глядачами Фото: Getty Images

Зараз Моніка Белуччі теж вражає своїми стильними образами. Цього року на Венеційському фестивалі вона з’явилася у неймовірній чорній сукні в цяточку та на високих підборах.

Справжня "ікона стилю" Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Белуччі показала стильне чорне вбрання, де головною героїнею стала прозора накидка. А от видання Beyond Noise кинуло виклик Моніці і на своїх знімках зобразило її геть не в гламурних місцях.