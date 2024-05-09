"Моя щира і безмежна любов": Танчинець романтичним фото вперше офіційно підтвердив стосунки

Марія Мельник 9 травня, 11:15

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, вперше після розлучення не лише натякнув, а офіційно оголосив про нові стосунки.

У своєму Instagram музикант підтвердив здогадки прихильників щодо роману з піарницею Юлією.

8-го травня на честь 42-річчя Танчинця пара запостила спільне фото, а Юлія привітала коханого теплими словами.

"Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов", - написала Сергію Юлія.


Цікаво, як довго колеги приховували стосунки?

Цікаво, як довго колеги приховували стосунки?

фото з instagram

Тим часом Танчинець відповів на привітання: "Ти моя любов!".

Нагадаємо, у вересні минулого року Сергій оголосив про розлучення із дружиною Ганною після майже 15 років шлюбу. Пара виховує двох дітей: старшу доньку Настю і сина Лук'яна.

До речі, кілька тижнів тому Сергій заспойлерив нові стосунки, коли запостив романтичну серію одеських фото з Юлією.

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