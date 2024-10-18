Боса Мейхер в обтислому трикотажі продемонструвала дива гнучкості. Відео

Колишня "ВІА Гра" Надія Мейхер продовжує невтомно рекламувати одяг свого бренду на собі. Але, схоже, такого відео в модному арсеналі співачки ще не було.

На сторінці 42-річної Наді з'явився рілс, де вона демонструє неабияку гнучкість та несамовито вигинається в обтислій чорно-білій сукні.

Надя традиційно показує вбрання, позуючи на брилах

Мабуть, таким чином Мейхер хотіла показати практичність трикотажного вбрання, в якому можна рухатися, не стримуючи себе.

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Мейхер увійшла в кураж

Навіть на місток майже стала

Надії явно бракує сцени

Нагадаємо, в липні Мейхер демонструвала свої "божественні форми" на тлі краєвидів Греції. До речі, невідомо, де вона зараз живе і в яких перебуває стосунках з батьком двох своїх дітей, російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим.