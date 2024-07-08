Дорофєєва у тоненькому бікіні заселфила тіло коло басейну

Марія Мельник 8 липня, 10:00
Дорофєєва в Києві

Надя Дорофєєва зазнімкувалася в бікіні

Співачка Надя Дорофєєва (вона ж DOROFEEVA), яка вже 14-го липня заспіває на сцені ATLAS UNITED 2024, порадувала підпісників фото в купальнику.

34-річна виконавиця в білому бікіні і панамі сфотографувалася на тлі басейну.

Співачка на сонечку набирається сил (і засмаги) перед майбутнім виступом.


DOROFEEVA в бікіні і панамі

До речі, Дорофєєва, незалежно від обставин і часу, завжди знаходить віконце для спорту в своєму графіку

Як відомо, протягом останніх семи років стиль Наді і сприйняття себе неабияк поіншали. Раніше вона розповідала про зміни в собі, хейт з боку аудиторії та споживання російського контенту.

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