Дорофєєва у тоненькому бікіні заселфила тіло коло басейну
Співачка Надя Дорофєєва (вона ж DOROFEEVA), яка вже 14-го липня заспіває на сцені ATLAS UNITED 2024, порадувала підпісників фото в купальнику.
34-річна виконавиця в білому бікіні і панамі сфотографувалася на тлі басейну.
Співачка на сонечку набирається сил (і засмаги) перед майбутнім виступом.
Як відомо, протягом останніх семи років стиль Наді і сприйняття себе неабияк поіншали. Раніше вона розповідала про зміни в собі, хейт з боку аудиторії та споживання російського контенту.
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