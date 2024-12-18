"Здавалося моїм страшним сном": Дорофєєва розказала, чого уникала все життя і нещодавно навчилася

Марія Мельник 18 грудня, 14:45
Надя Дорофєєва в топі і пальчатках

Співачка Надя Дорофєєва прорефлексувала на тему усамітнення із собою.

Для привернення уваги зірка запостила фото, де посвітила пласким животом і яскравим мейком.

"Ви часто залишаєтеся наодинці із собою? Я майже ніколи. Все своє життя, всі вихідні я завжди заповнювала роботою, зустрічами або будь-яким саморозвитком. Я усвідомила, що маю страх залишатися сам на сам зі своїми думками. А ще маю страх нудьги.

Єдиний час, коли я дійсно "зустрічалася із собою", був під час сеансів масажу (і то, іноді брала телефон і відповідала на робочі повідомлення) або в літаку (якщо розрядився телефон і я забула книгу)", - зізналася собі Дорофєєва.


Дорофєєва посвітила пресом
фото з Instagram

"І от вже як пів року я ходжу на догляд і масаж обличчя раз на два тижні. Там доводиться лежати майже дві години… Без нічого. Це здавалося моїм страшним сном. Але…

Коли я систематично почала залишатися наодинці із собою та своїми думками, я відчула нереальний прилив дофаміну. З’явилося стільки інсайтів, думок про себе й життя, нові ідеї та цілі", - зазначила вона.

"Я зрозуміла, наскільки важливо знайти баланс між роботою й відпочинком, навчитися врівноважувати себе й заспокоювати. Це неймовірно покращує якість життя і роботи. Тепер у січні хочу зробити собі хоча б кілька днів повного детоксу від соцмереж. Потім обов’язково розповім, як пройшло", - розказала Надя.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показувала свій перший фотосет з "наколотими губами" і розказувала, якому мудрому уроку навчилася у дитинстві.

Читайте також:

Дорофєєва з голим пресом, Нікітюк у нюдовому міні та Остапчук із вагітною дружиною засвітилися на 10-річчі бренду Сільченко

Джинсові волани, цілунки та діти Кацуріна: Дорофєєва показала рандомні фото своїх буднів

"Коштував космічні гроші": Дорофєєва показала свій перший фотосет "з наколотими губами" та згадала про безцінний урок

Дорофєєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів