"Здавалося моїм страшним сном": Дорофєєва розказала, чого уникала все життя і нещодавно навчилася

Співачка Надя Дорофєєва прорефлексувала на тему усамітнення із собою.

Для привернення уваги зірка запостила фото, де посвітила пласким животом і яскравим мейком.

"Ви часто залишаєтеся наодинці із собою? Я майже ніколи. Все своє життя, всі вихідні я завжди заповнювала роботою, зустрічами або будь-яким саморозвитком. Я усвідомила, що маю страх залишатися сам на сам зі своїми думками. А ще маю страх нудьги.



Єдиний час, коли я дійсно "зустрічалася із собою", був під час сеансів масажу (і то, іноді брала телефон і відповідала на робочі повідомлення) або в літаку (якщо розрядився телефон і я забула книгу)", - зізналася собі Дорофєєва.



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"І от вже як пів року я ходжу на догляд і масаж обличчя раз на два тижні. Там доводиться лежати майже дві години… Без нічого. Це здавалося моїм страшним сном. Але…



Коли я систематично почала залишатися наодинці із собою та своїми думками, я відчула нереальний прилив дофаміну. З’явилося стільки інсайтів, думок про себе й життя, нові ідеї та цілі", - зазначила вона.

"Я зрозуміла, наскільки важливо знайти баланс між роботою й відпочинком, навчитися врівноважувати себе й заспокоювати. Це неймовірно покращує якість життя і роботи. Тепер у січні хочу зробити собі хоча б кілька днів повного детоксу від соцмереж. Потім обов’язково розповім, як пройшло", - розказала Надя.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показувала свій перший фотосет з "наколотими губами" і розказувала, якому мудрому уроку навчилася у дитинстві.