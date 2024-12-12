"Коштував космічні гроші": Дорофєєва показала свій перший фотосет "з наколотими губами" та згадала про безцінний урок

Співачка Надя Дорофєєва, яка нерідко пригадує своє дитинство, цього разу не обмежилася лише фото.

Виконавиця показала себе 9-річну і розповіла, як вона та її родина натрапили на шахраїв.

"Це моя перша фотосесія. Мені тут 9 років, і як ви бачите, і як пишуть в інтернетах, в мене вже наколоті губи. Ця зйомка коштувала моїй сімʼї 2500 гривень – на той момент космічна сума! І як виявилось згодом, ми попали на шахраїв, які з дуже багатьох сімей виманювали гроші, вдаючи шо вони якась там агенція, яка потім допомагає в модельній та артистичній кар’єрі", - пригадала співачка.

Реклама:

Вже вкотре Наді доводиться відповідати на закиди щодо "пластики" губ

"Був цілий скандал потім по телеку, і їх закрили. У нас залишилось 10 класних фото, спогад про поїздку в Київ і розуміння, що кожен крок, навіть невдалий – важливий", - зазначила Надя.



"Кожна ситуація дає нам безцінні уроки – і ти ними користуєшся, ну або ні. Перший урок, який я винесла з цього – олівець для губ сильно збільшує губи, навіть без уколів. А другий і основний – якщо ти хочеш досягти своєї мрії, не жалійся на обставини навколо. Твою мрію ніхто окрім тебе не здійснить, просто вставай і роби!", - замотивувала співачка.

На тлі згаданого інциденту зірка нагадала, що стала найкращою поп-артисткою року (за що отримала нагороду MEGOGO MUSIC AWARDS).

Як відомо, Дорофєєва може похизуватися дисципліною не лише у професійному плані. У жовтні вона розказувала, яку аскезу взяла майже на пів року.