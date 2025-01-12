Катання на санчатах та однакові піжамки: Кемпбелл показала рідкісні фото з дочкою й сином

54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл потішила прихильників рідкісним сімейним контентом з відпочинку на гірськолижному курорті.

У своєму Instagram вона показала фото зі своїми дітьми, щоправда, зірка продовжує приховувати їхні личка та імена.

Наомі показала зимові розваги дітей - вони каталися на санях та лижах, а також замилувала кадрами, на яких позує з дітьми в однакових картатих піжамах.

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"Вдячна і Благословенна, але він (відпочинок, - ред.) проходить так швидко", - написала Кемпбелл та додала тег "мамське життя".

Наомі показала щирі кадри зі своїми дітками

До речі, донька супермоделі народилася у травні 2021 року, а син — у червні 2023-го.

Кемпбелл весело провела час зі своїми дітьми

Як відомо, Наомі Кемпбелл стала мамою завдяки сурогатній матері.

До речі, своїх діток Наомі дуже рідко показує у своїх соцмережах.