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54-річна Кемпбелл у шкіряному боді блиснула сідницями на показі відомого бренду. Фото

Тамара Кудрявченко - 26 лютого, 14:00

Супермодель Наомі Кемпбелл довела, що вона все ще є найкращою у своїй справі, вийшовши на подіум показу бренду DSquared2 на Міланському тижні моди 25-го лютого. 

54-річна манекенниця показала свою фірмову ходу чорної пантери у шкіряному боді з пишними рукавами та у ботфортах. Лук Наомі доповнила пишна кучерява зачіска.

Наомі Кемпбелл показала сідниці

Наомі у свої 54 має приголомшливий вигляд і активно працює моделлю

Фото Getty Images

Кемпбелл впевнено дефілювала подіумом, ніби всім своїм виглядом демонструючи, що вона ще міцно тримає топ-позицію у професії.


Наомі Кемпбелл на подіумі

Ця легендарна фірмова хода

Фото Getty Images

Аби мати таке тіло, Наомі регулярно тренується і займається йогою. Хоча до 40-ка років модель не займалася спортом взагалі.

До того ж, у Кемпбелл є двоє маленьких дітей - дочка і син.

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Наомі Кемпбелл
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