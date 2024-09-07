Закохані та щасливі: Хантінгтон-Вайтлі та Стейтем з посмішками до вух наробили милих селфі

Юлія Леськова 7 вересня, 12:37
Розі Хантінгтон-Вайтлі позує для фото
Фото з Instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

37-річна британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі частенько демонтрує у соцмережах те, як проводить час. Проте фото зі своїм нареченим, 57-річним актором Джейсоном Стейтемом публікує не так часто.

У своєму Instagram модель показала милі кадри з коханим.

На світлинах Хантінгтон-Вайтлі, яка з судженим відпочиває на грецькому острові Антіпарос, позує на терасі з видом на море разом з коханим.


На одному із фото пара весело сміється, а на іншому Джейсон цілує Розі у щічку.

"Будеш ти і я. Будемо усім, про що ти мріяв", - підписала вона романтичні фото.

Джейсон Стейтем наробив фото з нареченою

Стейтем зацілував свою наречену на терасі з видом на море

Розі Хантінгтон-Вайтлі з нареченим на терасі


Фото з Instagram Розі Хантінгтон-Вайті
Якось ТаблоID розповідав про цікаві факти з життя Стейтема. От наприклад, ви знали, що Джейсон колись торгував підробками?
Якось ТаблоID розповідав про цікаві факти з життя Стейтема. От наприклад, ви знали, що Джейсон колись торгував підробками?

Нагадаємо, Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем заручені вже багато років, однак йти до вівтаря не поспішають. За час стосунків у пари народилося двоє дітей: син Джек та донька Елізабет.

До речі, у стосунках моделі та актора була криза. У 2013-му пара взяла тайм-аут, але після паузи знову зійшлася.

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