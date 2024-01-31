Торгівля підробками, оголені танці, годування акул та зустріч зі смертю: цікаві факти з життя Джейсона Стейтема
Три тижні тому у світовий прокат вийшов новий фільм за участю Джейсона Стейтема "Бджоляр". Судячи з повідомлення актора, за два тижні касових зборів він став лідером на кіноринку, ну а головна зірка бойовиків може додати до своєї колекції ще одну успішну історію.
56-річний Джейсон – це класичний приклад хлопця з вулиці, який завдяки щасливому випадку опинився там, де ніколи й не мріяв бути.
ТаблоID вирішив дізнатися більше про Стейтема і знайшов такі деталі біографії, які вас напевне здивують.
Торгівля підробками
З дитинства найліпшим другом Джейсона Стейтема був спорт. Особливу любов майбутній актор проявляв до бойових мистецтв та води – професійно займався дайвінгом і стрибками з трампліна.
Але спорт не приносив йому визнання чи нагород, ба більше – грошей. Тому Джейсон віддавав перевагу тому, що виходило в нього якнайкраще. З 14 років він продавав на вулиці підроблені годинники та біжутерію. Цього "мистецтва" його навчив батько.
"У дитинстві я був "сином Ноггера" (так називали батька Стейтема – ред.). Тому я міг сидіти і дивитися на майстрів своєї справи. А потім сам розкладав усе, що мав – ланцюжки, каблучки, браслети", - згадував Джейсон.
Виручені кошти Стейтем витрачав на дайвінг і був найбагатшим у клубі. А також купував машини і ганяв з хлопцями лондонськими вулицями.
"Це було небезпечно. Нам пощастило, що нас не вбили", - казав він.
Попри таке минуле, жодних кримінальних справ біографія Джейсона Стейтема не налічує.
Моделінг та оголені танці
Перш ніж стати зіркою сучасних бойовиків, Джейсон пробував свої сили в моделінгу. Завдяки статурі, його помітили популярні нині світові бренди. Стейтем навіть знімався у декількох рекламних кампаніях для них. Його відзначали за упевнений погляд зі втомленими очима.
А от дещо актор волів би забути назавжди, але підступний Інтернет пам’ятає все. У 2015 році в мережі завірусилися два кліпи 90-х: "Comin' On" від The Shamen та "Run to the Sun" від Erasure. Увагу користувачів привернули не "геніальні" режисерські рішення чи постановки. І навіть не самі пісні. А оголений Джейсон Стейтем, який віртуозно витанцьовував.
"Улюблений хлопець" Гая Річі
Наприкінці 90-х власник фірми, яку того часу рекламував Джейсон, запропонував режисеру Гаю Річі дати молодому хлопцю роль у фільмі "Карти, гроші, два стволи". Режисер неабияк зацікавився вуличним минулим Стейтема і запросив його на прослуховування.
На щастя, Джейсону не довелося там танцювати та навіть читати уривок зі сценарію. Річі запропонував втілити того, ким він був – вуличного торговця і спробувати продати йому умовну підробку. За декілька хвилин реквізит був у руках режисера, а коли він хотів повернути його назад, Стейтем проявив таку непохитність, що роль одразу опинилася у його кишені.
"Мені дуже подобалося працювати з Гаєм Річі. По-перше, це дало мені кар’єру. По-друге, це найкращі фільми, в яких я коли-небудь знімався", - відверто зізнавався актор.
Їхній чоловічий тандем і справді створив достатньо цікавих історій: "Великий куш", "Револьвер", "Гнів людський", "Операція "Фортуна": мистецтво перемагати". А Стейтем отримав звання "улюбленого хлопця" Річі.
Зустріч зі смертю та годування акул
Так як актор мав гарну фізичну підготовку і володів бойовими мистецтвами, трюки у фільмах він виконував самостійно. Одного разу це справді ледь не коштувало йому життя.
Під час зйомок третьої частини "Нестримних" Сильвестра Сталлоне Джейсон пішов на дно разом із фургоном, яким керував у кадрі. В процесі знімань у автівки відмовили гальма, тому Стейтему довелося на ходу вистрибувати і зануритися на декілька метрів в глибину.
"Він зіткнувся зі смертю. Якби хтось інший з нас був у вантажівці, ми були б мертві, оскільки носили важкі чоботи та ремені зі зброєю", - так коментували актори цей випадок під час прем’єри стрічки.
Але лоскотати нерви Стейтем любить. В одному зі своїх інтерв’ю він зізнався, що годував з рук справжніх акул. Це сталося під час подорожі на острів Фіджі.
"Ми пірнали разом з бичачими акулами і годували їх головами тунця. Це був неймовірний момент. Плавати у безпосередній близькості від триметрової акули - рекомендую всім і кожному", - жартома радив чоловік.
Вигнали з вечірки Playboy
У ЗМІ досі можна знайти досить пікантну історію, як Джейсона вигнали зі щорічної вечірки Playboy, організованою в маєтку Х’ю Хефнера. Ймовірно, причиною цього стало небажання актора фотографуватися з тамтешніми моделями.
І хоча речник зірки не коментував інцидент, свідки стверджували, що Стейтема супроводжувало до виходу п’ять охоронців, і це нагадало сцену одного з його фільмів.
Чудовий татусь
Акторство принесло Джейсону Стейтему світову популярність. Звісно, його не оминали увагою і жінки. Близько 7 років він чоловік зустрічався з акторкою Келлі Брук. Потім крутив роман зі співачкою Софі Монк. А після розставання зійшовся з мистецтвознавицею Алекс Зосман.
У 2010 році Джейсон розпочав стосунки з британською супермоделлю Розі Хантінгтон-Вайтлі. Між ними одразу спалахнула "хімія" попри 20-річну різницю у віці.
"У нас є зв’язок, який не має нічого спільного з віком. Робота приходить і йде, але якщо у вас вдома є хтось, хто вважає вас найкращою людиною у світі, це тримає вас", - пояснювала Розі.
Зазначимо, що й попередні обраниці зірки бойовиків теж були молодшими за нього. Утім, у тандемі з Хантінгтон-Вайтлі однозначно щось інше. Втомлений погляд Джейсона одразу робився м’яким і грайливим поруч із коханою. Вони дебютували на червоних хідниках найпрестижніших кінозаходів, а у 2016 році оголосили про заручини.
З весіллям пара не квапилася, а от з народженням первістка – навпаки. У червні 2017 року у зіркової пари народився син Джек Оскар. Таким чином Джейсон уперше став татусем у 49 років.
Новоспечений татусь одразу влився у свою роль і прокидався о 5 ранку, аби доглянути за малим, поки Розі ще годинку могла поспати.
"Він чудовий тато", - говорила вона.
У лютому 2022 року зіркова родина поповнилася ще на одного – модель народила доньку Ізабеллу Джеймс.
До слова, Джейсон та Розі досі офіційно не одружені (або дуже добре це приховують). Утім, у ЗМІ їх називають чоловіком та дружиною.