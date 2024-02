Торгівля підробками, оголені танці, годування акул та зустріч зі смертю: цікаві факти з життя Джейсона Стейтема

Три тижні тому у світовий прокат вийшов новий фільм за участю Джейсона Стейтема "Бджоляр". Судячи з повідомлення актора, за два тижні касових зборів він став лідером на кіноринку, ну а головна зірка бойовиків може додати до своєї колекції ще одну успішну історію.

56-річний Джейсон – це класичний приклад хлопця з вулиці, який завдяки щасливому випадку опинився там, де ніколи й не мріяв бути.

ТаблоID вирішив дізнатися більше про Стейтема і знайшов такі деталі біографії, які вас напевне здивують.

Торгівля підробками

З дитинства найліпшим другом Джейсона Стейтема був спорт. Особливу любов майбутній актор проявляв до бойових мистецтв та води – професійно займався дайвінгом і стрибками з трампліна.

Але спорт не приносив йому визнання чи нагород, ба більше – грошей. Тому Джейсон віддавав перевагу тому, що виходило в нього якнайкраще. З 14 років він продавав на вулиці підроблені годинники та біжутерію. Цього "мистецтва" його навчив батько.

Чим тільки не займався Стейтем, але бойові мистецтва - це його головна пристрасть

"У дитинстві я був "сином Ноггера" (так називали батька Стейтема – ред.). Тому я міг сидіти і дивитися на майстрів своєї справи. А потім сам розкладав усе, що мав – ланцюжки, каблучки, браслети", - згадував Джейсон.

Виручені кошти Стейтем витрачав на дайвінг і був найбагатшим у клубі. А також купував машини і ганяв з хлопцями лондонськими вулицями.

"Це було небезпечно. Нам пощастило, що нас не вбили", - казав він.

Дайвінг теж серед захоплень актора

Попри таке минуле, жодних кримінальних справ біографія Джейсона Стейтема не налічує.

Моделінг та оголені танці

Перш ніж стати зіркою сучасних бойовиків, Джейсон пробував свої сили в моделінгу. Завдяки статурі, його помітили популярні нині світові бренди. Стейтем навіть знімався у декількох рекламних кампаніях для них. Його відзначали за упевнений погляд зі втомленими очима.

А от дещо актор волів би забути назавжди, але підступний Інтернет пам’ятає все. У 2015 році в мережі завірусилися два кліпи 90-х: "Comin' On" від The ​​Shamen та "Run to the Sun" від Erasure. Увагу користувачів привернули не "геніальні" режисерські рішення чи постановки. І навіть не самі пісні. А оголений Джейсон Стейтем, який віртуозно витанцьовував.

"Срібний" Джейсон Стейтем танцює у кліпі "Run to the Sun"



"Улюблений хлопець" Гая Річі

Наприкінці 90-х власник фірми, яку того часу рекламував Джейсон, запропонував режисеру Гаю Річі дати молодому хлопцю роль у фільмі "Карти, гроші, два стволи". Режисер неабияк зацікавився вуличним минулим Стейтема і запросив його на прослуховування.

На щастя, Джейсону не довелося там танцювати та навіть читати уривок зі сценарію. Річі запропонував втілити того, ким він був – вуличного торговця і спробувати продати йому умовну підробку. За декілька хвилин реквізит був у руках режисера, а коли він хотів повернути його назад, Стейтем проявив таку непохитність, що роль одразу опинилася у його кишені.

"Карти, гроші, два стволи" став дебютом Стейтема у кіно і трампліном до слави

"Мені дуже подобалося працювати з Гаєм Річі. По-перше, це дало мені кар’єру. По-друге, це найкращі фільми, в яких я коли-небудь знімався", - відверто зізнавався актор.

Їхній чоловічий тандем і справді створив достатньо цікавих історій: "Великий куш", "Револьвер", "Гнів людський", "Операція "Фортуна": мистецтво перемагати". А Стейтем отримав звання "улюбленого хлопця" Річі.

Гай Річі і Стейтем стали друзями Фото з Instagram Стейтема

Зустріч зі смертю та годування акул

Так як актор мав гарну фізичну підготовку і володів бойовими мистецтвами, трюки у фільмах він виконував самостійно. Одного разу це справді ледь не коштувало йому життя.

Під час зйомок третьої частини "Нестримних" Сильвестра Сталлоне Джейсон пішов на дно разом із фургоном, яким керував у кадрі. В процесі знімань у автівки відмовили гальма, тому Стейтему довелося на ходу вистрибувати і зануритися на декілька метрів в глибину.

Джейсон Стейтем і його фірмовий "втомлений" погляд у третій частині "Нестримних"



"Він зіткнувся зі смертю. Якби хтось інший з нас був у вантажівці, ми були б мертві, оскільки носили важкі чоботи та ремені зі зброєю", - так коментували актори цей випадок під час прем’єри стрічки.

Але лоскотати нерви Стейтем любить. В одному зі своїх інтерв’ю він зізнався, що годував з рук справжніх акул. Це сталося під час подорожі на острів Фіджі.

"Ми пірнали разом з бичачими акулами і годували їх головами тунця. Це був неймовірний момент. Плавати у безпосередній близькості від триметрової акули - рекомендую всім і кожному", - жартома радив чоловік.

У Стейтема "ніжне" ставлення до акул. Але добре, що в фільмі "Мег" акула була несправжня

Вигнали з вечірки Playboy

У ЗМІ досі можна знайти досить пікантну історію, як Джейсона вигнали зі щорічної вечірки Playboy, організованою в маєтку Х’ю Хефнера. Ймовірно, причиною цього стало небажання актора фотографуватися з тамтешніми моделями.

І хоча речник зірки не коментував інцидент, свідки стверджували, що Стейтема супроводжувало до виходу п’ять охоронців, і це нагадало сцену одного з його фільмів.

Мабуть, Стейтем відмовлявся фотографуватися з моделями Playboy, щоб потім не пояснювати ці фото своїй коханій



Чудовий татусь

Акторство принесло Джейсону Стейтему світову популярність. Звісно, його не оминали увагою і жінки. Близько 7 років він чоловік зустрічався з акторкою Келлі Брук. Потім крутив роман зі співачкою Софі Монк. А після розставання зійшовся з мистецтвознавицею Алекс Зосман.



У 2010 році Джейсон розпочав стосунки з британською супермоделлю Розі Хантінгтон-Вайтлі. Між ними одразу спалахнула "хімія" попри 20-річну різницю у віці.

"У нас є зв’язок, який не має нічого спільного з віком. Робота приходить і йде, але якщо у вас вдома є хтось, хто вважає вас найкращою людиною у світі, це тримає вас", - пояснювала Розі.

Розі молодша за Джейсона на 20 років

Зазначимо, що й попередні обраниці зірки бойовиків теж були молодшими за нього. Утім, у тандемі з Хантінгтон-Вайтлі однозначно щось інше. Втомлений погляд Джейсона одразу робився м’яким і грайливим поруч із коханою. Вони дебютували на червоних хідниках найпрестижніших кінозаходів, а у 2016 році оголосили про заручини.

З весіллям пара не квапилася, а от з народженням первістка – навпаки. У червні 2017 року у зіркової пари народився син Джек Оскар. Таким чином Джейсон уперше став татусем у 49 років.

Первісток пари

Новоспечений татусь одразу влився у свою роль і прокидався о 5 ранку, аби доглянути за малим, поки Розі ще годинку могла поспати.

"Він чудовий тато", - говорила вона.

У лютому 2022 року зіркова родина поповнилася ще на одного – модель народила доньку Ізабеллу Джеймс.

До слова, Джейсон та Розі досі офіційно не одружені (або дуже добре це приховують). Утім, у ЗМІ їх називають чоловіком та дружиною.