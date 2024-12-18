Роналду з наймолодшою донею на руках попозував для милого фото
Португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився затишним фото зі своєю наймолодшою донькою, 2,5-річною Беллою Есмеральдою.
"Добрий день", - лаконічно підписав спортсмен фото, яке запостив у Instagram, і додав сердечко.
Кадр не забарилася лайкнути мама крихітки, наречена Роналду Джорджина Родрігес.
Нагадаємо, якось Кріштіану показував відео, де щебетушка Белла каже: "Люблю тебе, тату". А Джорджина демонструвала гламурний піжамний лук дівчинки.
Як відомо, Роналду та Родрігес разом виховують п'ятьох нащадків.
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