Роналду з наймолодшою донею на руках попозував для милого фото

Португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився затишним фото зі своєю наймолодшою донькою, 2,5-річною Беллою Есмеральдою.

"Добрий день", - лаконічно підписав спортсмен фото, яке запостив у Instagram, і додав сердечко.

Кріштіану приголубов свою молодшу доцю Беллу

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Кадр не забарилася лайкнути мама крихітки, наречена Роналду Джорджина Родрігес.

Нагадаємо, якось Кріштіану показував відео, де щебетушка Белла каже: "Люблю тебе, тату". А Джорджина демонструвала гламурний піжамний лук дівчинки.

Як відомо, Роналду та Родрігес разом виховують п'ятьох нащадків.