Модні головні убори на зиму 2025: шапки, капори, навушники та панамки. Фото

Щосезону тренди змінюються, змушуючи модниць по всьому світу штурмувати магазини, щоб підібрати підходящий одяг, головні убори, взуття та аксесуари на зиму, весну, літо та осінь.

У холодну пору як ніколи важко знайти у що вбратися, щоб не зіпсувати зачіску і при цьому залишатись в тренді.

Які головні убори в моді цієї зими - розкаже і покаже ТаблоID.

Взимку головні убори не лише зігрівають, а й надають образу родзинки Фото Getty Images

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Шапки

Трендові кольори

Класичне тріо - білий, чорний та сірий - є чудовим універсальним варіантом, однак модніше поєднувати яскраві аксесуари з більш стриманим верхнім одягом.

Цього сезону у моді відтінки коричневого та зеленого, пастельні, а також глибокі та металеві кольори - золото, бронза, срібло.

У топ шапок на зиму входять дві дуже популярні моделі.

Оверсайз шапки

Як пише видання ILOFT, цього року тренди шапок налічують багато вже відомих моделей, які отримали "друге життя" завдяки цікавим дизайнам, тканинам та іншим особливостям.

Чим більша і фактурніша шапка - тим краще Фото Getty Images

Тепла і м’яка шапка оверсайз стала природним продовженням цього багаторічного тренду. Найактуальніші моделі мають яскраво виражений рельєф і зв’язані на великі спиці. Кольори та тип ниток варіюються. Поєднувати цей головний убір варто з джинсами, пуховиком та об’ємним шарфом.

Біні

Модні шапки 2025 - також і мінімалістичні біні. Це в’язана шапка без помпона та прикрас, яка щільно облягає голову. Цей аксесуар універсальний і чудово пасує до будь-якого одягу. Її повернення у моду супроводжується певними новаціями - цю шапку доповнюють вбудовані навушники, а виготовляють її часто з переробленої пряжі.

Шапка біні - вічна класика і завжди в моді. Солістка Kazka Саша Заріцька про це знає Фото з Instagram

В’язаний капюшон

Цікава альтернатива шапці — в’язаний капюшон. Вперше він привернув загальну увагу у 2021 році, коли Miu Miu, Marc Jacobs і Givenchy одягли у них своїх моделей для показів осінньо-зимового сезону. Тепер же вони повертають свою популярність.

В'язаний капюшон - стильно, незвично і тепло Фото Getty Images

Британський Vogue вважає, що це один з ключових аксесуарів цієї зими. Видання радить комбінувати його з шарфом-трубою. З матеріалів краще обирати вовну. Не очевидним плюсом є те, що обидві речі можна зв’язати вдома власноруч, що зробить їх унікальними й притаманними тільки вам.

Теплі навушники та кепки

Теплі навушники знову повертаються у моду. Якщо сумніваєтесь, чи цього достатньо, їх можна доповнити теплою кепкою. Цей дует дозволяє різноманітні комбінації кольору та дизайну. Крім того, вдягаючи кепку окремо, можна створити інший лук. Так, Лілі Колінз поєднала сіру вовняну кепку з теплим пальтом-тедді, яке залишається у моді вже не перший сезон.

Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз полюбляє теплі навушники. У її варіанті вони з твіду Фото з Instagram

Хустка на зиму

Ще одним вишуканим варіантом головного убору є тепла хустка. Вона може бути не тільки з вовни, я й з шовку та плащової тканини. З абсолютних переваг цього аксесуару те, що він підходить жінкам з різними рисами та формами обличчя. Хустка пасує як до ніжних жіночних ансамблів, так і з більш об’ємними, універсальними.

До пуховика підійде утеплений стьобаний шарф, тоді як для вишуканого образу краще обрати тонкі тканини з анімалістичним чи абстрактним принтом. Також актуальними є смужки, написи в стилі графіті та інші.

Тепла хустка підійде майже будь-якій формі лиця Фото з сайту Руслана Багінського

Капор

Якщо хустка вам не до вподоби, як і шапка, капор може стати чудовою альтернативою. Це ще один м’який аксесуар, який зберігає у теплі не тільки голову, а й шию.

Капор теж може бути екстравагантним. От як у Даші Кацуріної Фото з Instagram

Капор має великий вертикальний виріз і дещо нагадує капюшон. Він є найкращим варіантом, як утеплитися й зберегти волосся від зовнішнього впливу. У 2025 році актуальні мінімалістичні капори, а також моделі з вишивкою та іншим декором. Він може бути виготовлений з вовни, трикотажу кашеміру, однак не виключаються більш оригінальні варіанти - з натуральної шкіри та дутого нейлону.

Тепла панама

Мабуть, найнеочікуванішим головним убором на зиму є тепла панама. Цей нетривіальний капелюх, який створює ностальгічну атмосферу 90-х, останніми роками все частіше з’являється на модних подіумах і ця зима не є винятком. Для холодної пори року його виготовляють з товстих та теплих матеріалів, таких як вовна чи твід. Можна обрати сміливі моделі з візерунками та декором, або ж віддати перевагу більш натуральним та стриманим варіантам.

Варіант теплої панами у виконанні Руслана Багінського Фото з сайту Ruslan Baginskiy

Окремо варто виділити їхні аналоги з штучного хутра — вони менш класичні за твід та вовну, однак більше відповідають екологічним віянням останніх років.

Вушанки та хутряні шапки

Класичні вушанки та хутряні шапки повертаються у модні тренди. Дизайнери пропонують стьобані, "плюшеві", хутряні та навіть шкіряні головні убори.

Цього сезону будуть актуальні моделі різного крою та дизайну. Використання штучного хутра дозволяє спробувати найбожевільніші кольори та принти. Носити їх можна з пуховиками, дублянками, шубами та класичними приталеними пальтами.

Хутряні шапки можуть бути ніжними і жіночними Фото з сайту Reserved

Шапки зі штучного хутра - найсвіжіший тренд https://www.instagram.com/p/DDCIglmoutz/?img_index=1

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про стильні светри на зиму, а також як обрати теплі речі та з чим їх поєднувати.