"Я за їжу": Цимбалару розказала про свій раціон та назвала продукти, яких уникає

Акторка Настя Цимбалару розповіла шанувальникам про своє харчування та назвала продукти, які вживає протягом дня.

Цимбалару наголосила, що ділиться своїм досвідом, і порадила підписникам, які страждають від розладу харчової поведінки або мають проблеми зі здоров'ям, звернутися до спеціалістів.

"Якщо ви пам'ятаєте жарт про те, що у 20 років можна було не поїсти день і схуднути на 2 кг, а в 30 ти таким чином їх тільки набереш, то це не жарт! В усякому випадку, для мене. Тому я за їжу! Регулярне харчування, де немає місця постійному голоду, поганому самопочуттю і суцільних думок "коли вже можна поїсти?" - написала Настя.

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Акторка наголосила, що нікого не заохочує до такого раціону та не має належної освіти, а ділиться виключно власним досвідом

Зірка зізналася, що на день має 4-5 прийомів їжі.

"Так, вам не почулося. по 300-400 грамів, загальною калорійністю за день від 1500. Якщо треба прийти у форму чи я в робочому режимі, то дефіцит складає не більше 10% від загальної калорійності мого харчування. Так, ви не схуднете за 2 тижні на 7 кг. Так, вага буде йти повільно, але правильно. І ви не наберете її назад після першого ж застілля", - наголосила акторка.

Зірка переважно власноруч готує собі їжу

Цимбалару зазначила, що натомість у такий спосіб можна набути правильних харчових звичок, які стануть системою на постійній основі, можна позбутися проблем зі здоров'ям та повернення ваги.

"Що я їм протягом дня: яйця, птицю, овочі, фрукти, крупи, хлібобулочні вироби, молочку (безлактозну), мед, горіхи, сири, солодощі (найчастіше без вмісту цукру). 10-20% раціону за день можуть скласти і не супер корисні продукти", - пояснила вона.

Настя також зізналася, чого уникає у своєму раціоні.

"Фаст-фуду, алкоголю, цукру (в активному знімальному режимі, бо маю через це сильні висипання), енергетики, газовані напої, соки з супермаркету, ковбаси/сосиски (можу з'їсти раз на рік, бо не люблю), соуси з сумнівним вмістом", - додала зірка.

Настя уникає продуктів з вмістом цукру та газованих напоїв

Акторка навіть розповіла, що їла протягом дня:

"Сніданок: кесаділья з начинкою з 2 яєць, зелені, овочів (рукола, помідор), авокадо, сиру, спецій, соусу теріякі.

Перекус: полуниця, протеїновий батончик.

Обід: запечена курка у лимонно-гірчичному соусі, кус-кус.

Перекус: ПХ-чізкейк.

Вечеря: запечене філе курки, овочевий салат".

Окрім цього, Цимбалару поділилася лайфхаками, як регулярно так харчуватися.

А який раціон у вас сьогодні?

"Правильно, носити з собою судочки. Так, напряжно, але якщо я у своєму божевільному графіку знаходжу годину на приготування і час, щоб поїсти, то ви точно зможете! Або замовляти доставку здорового харчування", - підсумувала вона.

Скріншот з Instagram Насті Цимбалару

Якось Настя Цимбалару показувала себе до схуднення та з натуральним кольором волосся.

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