Цимбалару розказала про невдалий досвід ботоксу та показалася до схуднення і з натуральним кольором волосся

Тамара Кудрявченко - 30 квітня, 18:20

32-річна актриса Анастасія Цимбалару зізналася, що пробувала ботокс, але досвід був невдалим. 

Також, відповідаючи на запитання підписників в Instagram, зірка показалася в дитинстві зі своїм натуральним кольором волосся і в студентські роки ще до схуднення. 

Настя Цимбалару про догляд

Рік тому Настя спробувала ботокс, але він в неї не тримався

Як зізналася акторка, ботокс у неї протримався всього місяць-півтора. Тому поки що вона робить процедури лише на зволоження шкіри. 


Також Анастасія, яку ми звикли бачити білявкою, зізналася, що в душі вона брюнетка, бо від природи має темне волосся. 

Настя Цимбалару в дитинстві

Від природи Цимбалару темненька

А ще підписники актриси зажадали побачити її до схуднення, коли вона була ще не така спортивна та струнка. І Настя охоче показала фото себе того періоду. 

Настя Цимбалару в юності

Студенткою Цимбалару була трішки круглішою, ніж зараз

Анастасія Цимбалару з голим животом

А так зірка виглядає зараз

Фото Марія Попик

Нагадаємо, не так давно Цимбалару скаржилася на виснаження і хотіла взяти паузу. А ще розлучена з Григорієм Баклановим акторка зізналася, чи хоче знову вийти заміж

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