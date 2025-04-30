Цимбалару розказала про невдалий досвід ботоксу та показалася до схуднення і з натуральним кольором волосся

32-річна актриса Анастасія Цимбалару зізналася, що пробувала ботокс, але досвід був невдалим.

Також, відповідаючи на запитання підписників в Instagram, зірка показалася в дитинстві зі своїм натуральним кольором волосся і в студентські роки ще до схуднення.

Рік тому Настя спробувала ботокс, але він в неї не тримався

Як зізналася акторка, ботокс у неї протримався всього місяць-півтора. Тому поки що вона робить процедури лише на зволоження шкіри.

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Також Анастасія, яку ми звикли бачити білявкою, зізналася, що в душі вона брюнетка, бо від природи має темне волосся.

Від природи Цимбалару темненька

А ще підписники актриси зажадали побачити її до схуднення, коли вона була ще не така спортивна та струнка. І Настя охоче показала фото себе того періоду.

Студенткою Цимбалару була трішки круглішою, ніж зараз

А так зірка виглядає зараз Фото Марія Попик

Нагадаємо, не так давно Цимбалару скаржилася на виснаження і хотіла взяти паузу. А ще розлучена з Григорієм Баклановим акторка зізналася, чи хоче знову вийти заміж.